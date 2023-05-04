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Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей

Специальная раскраска машин Макса Ферстапена и Серхио Переса будет использоваться лишь один уик-энд

Филип Клерен
Автор:
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами

В четверг перед стартом пятого этапа сезона Ф1 команда Red Bull Racing представила первую из трех специальных ливрей, которые анонсировала еще зимой. Они будут использоваться на американских этапах в Майами, Остине и Лас-Вегасе, причем свои варианты команде может предложить любой болельщик. 

Первым счастливчиком оказалась аргентинка Мартина Адриано – в своей работе студентка отделения графического дизайна дополнила традиционную раскраску RB19 розовыми, бирюзовыми и фиолетовыми полосками: именно эти цвета являются фирменными для самого Майами и гонки в крупнейшем городе Флориды.

Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
1/5

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
2/5

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
3/5

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
4/5

Фотограф: Red Bull Content Pool

Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
Ливрея Red Bull RB19 для Гран При Майами
5/5

Фотограф: Red Bull Content Pool

Выбор в пользу этого варианта сделало специальное жюри, куда входил и глава команды Кристиан Хорнер. 

«Наша новая инициатива позволит болельщикам повлиять на внешний вид машины в трех американских гонках, – приводит его слова пресс-служба. – У других команд нет ничего подобного. 

Нам важно активнее вовлекать поклонников и давать им уникальные возможности вроде этой. Думаю, Мартина отлично справилась с работой, мне будет очень интересно увидеть ее ливрею в реальности.  

Эта раскраска сочетает наши фирменные черты и особенности Майами. И на трассе машина, без сомнений, будет выделяться на фоне остальных».

Автор раскраски приедет на этап и станет гостем Red Bull. Аргентинка призналась, что еще никогда в жизни не была на автомобильных гонках. 

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