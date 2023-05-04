Red Bull проведет Гран При Майами в ливрее, предложенной болельщицей
Специальная раскраска машин Макса Ферстапена и Серхио Переса будет использоваться лишь один уик-энд
В четверг перед стартом пятого этапа сезона Ф1 команда Red Bull Racing представила первую из трех специальных ливрей, которые анонсировала еще зимой. Они будут использоваться на американских этапах в Майами, Остине и Лас-Вегасе, причем свои варианты команде может предложить любой болельщик.
Первым счастливчиком оказалась аргентинка Мартина Адриано – в своей работе студентка отделения графического дизайна дополнила традиционную раскраску RB19 розовыми, бирюзовыми и фиолетовыми полосками: именно эти цвета являются фирменными для самого Майами и гонки в крупнейшем городе Флориды.
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фотограф: Red Bull Content Pool
Выбор в пользу этого варианта сделало специальное жюри, куда входил и глава команды Кристиан Хорнер.
«Наша новая инициатива позволит болельщикам повлиять на внешний вид машины в трех американских гонках, – приводит его слова пресс-служба. – У других команд нет ничего подобного.
Нам важно активнее вовлекать поклонников и давать им уникальные возможности вроде этой. Думаю, Мартина отлично справилась с работой, мне будет очень интересно увидеть ее ливрею в реальности.
Эта раскраска сочетает наши фирменные черты и особенности Майами. И на трассе машина, без сомнений, будет выделяться на фоне остальных».
Автор раскраски приедет на этап и станет гостем Red Bull. Аргентинка призналась, что еще никогда в жизни не была на автомобильных гонках.
«У Михаэля была темная сторона». Херберт вспомнил выступления с Шумахером
Останется ли Льюис в Mercedes? Баттон сделал прогноз
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами
Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами Ферстаппен показал особый шлем для Гран При Майами
Самое важное:
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску» Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.