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Формула 1 / Новость

Red Bull проведет частные тесты в четверг

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Red Bull проведет частные тесты в четверг
Автор:
22 июн. 2020 г., 11:04

По ходу т.н. съемочного дня за руль болида RB16 по очереди сядут оба пилота австрийской команды

Команда Red Bull приняла решение в четверг (25 июня) провести в Сильверстоуне так называемый съемочный день, в ходе которого пилоты коллектива смогут проехать до 100 км на построенном для нынешнего сезона болиде. Напомним, что в рамках таких заездов команды должны использовать особые шины, заметно отличающиеся по своим свойствам от покрышек, которые Pirelli привозит на гонки.

Одной из сложностей для Red Bull сейчас является практика регулярных поездок специалистов компании Honda в Японию – из-за ограничений на въезд в конкретные страны и выезд из них. К счастью для «Быков», несколько ключевых сотрудников Honda успели въехать в Великобританию до введения обязательного двухнедельного карантина – и смогут поработать с командой в рамках съемочного дня.

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Напомним, что другие топ-команды Ф1 предпочли перед стартом сезона провести тесты с использованием болидов 2018 года (в этом случае нет ограничений на километраж). Mercedes уже отработала два дня в Сильверстоуне, Ferrari запланировала на 23 июня заезды в Муджелло. Red Bull поступить так же не может, так как в 2018 году использовала силовые установки Renault – которые по окончании сезона были возвращены французской компании.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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