За несколько дней до начала Гран При Австрии официальный сайт Формулы 1 опубликовал статью. В ней Марк Хъюз и Джорджо Пиола поделились своими мыслями о раскладе сил между главными претендентами на победу в гонке – командами Mercedes и Red Bull. Публикуем перевод этой статьи с минимумом комментариев.

Спортивные болельщики часто говорят о «преимуществе своего поля». Что ж, в Формуле 1 бывают и «недостатки своего поля». Такова конфигурация гоночной трассы в Шпильберге. Автодром принадлежит компании Red Bull, но не слишком хорошо подходит машинам, построенным гоночной командой Red Bull.

Дело в том, что «Ред Булл Ринг» – трасса, где для успеха по умолчанию необходим мощный мотор. Пока австрийская команда пользовалась двигателями Renault, лошадиных сил в ее распоряжении было меньше, чем хотелось бы.

Red Bull RB16 на предсезонных тестах Фото: Джорджо Пиола

Поэтому два года назад победа Ферстаппена оказалась возможной только благодаря редкому эффекту домино. В тот раз один болид Mercedes сошел, а когда на трассе из-за этого появился автомобиль безопасности, инженеры Mercedes приняли ошибочное тактическое решение и не зазвали на пит-лейн свою вторую машину.

Теперь это в прошлом. В сезоне-2019 с двигателем Honda за спиной Макс Ферстаппен чувствовал себя гораздо увереннее. Победа голландца была гораздо более закономерной. Сейчас Red Bull чувствует себя на «Ред Булл Ринге» как дома во всех смыслах этого слова.

С другой стороны, прошлогодняя неудача Mercedes также не должна вводить в заблуждение. Да, команда ошиблась в расчетах – и эффективность системы охлаждения оказалась недостаточно высокой. Но стоит вспомнить, что этот недостаток проявился не просто на трассе в Шпильберге, а на трассе в Шпильберге при очень жаркой погоде.

В этом году наученный горьким опытом Mercedes наверняка не наступит на те же грабли. Но даже если проблема окажется системной, вряд ли вновь совпадут все факторы, создавшие трудности год назад. А значит, вычеркивать действующих чемпионом из числа претендентов на победу не стоит.

В материале ничего не говорится о Ferrari, чей пилот в прошлом году взял поул, а в гонке упустил лидерство за считанные километры до финиша. Мы в целом понимаем, почему Скудерию оставили за скобками – особенно после вчерашних новостей о том, что в Маранелло снова что-то пошло не так. Но мы все же не стали исключать ситуацию, в которой красные болиды «выстрелят». В таком случае эту статью можно будет переименовать в «Изучаем расклады в борьбе за третье место на финише Гран При Австрии».

На основании данных с предсезонных тестов можно предположить: на трассе «Каталунья» болиды Mercedes AMG выигрывают у машин Red Bull пару десятых секунды с круга. Однако Шпильберг – не Барселона. А в автомобилях двух команд воплощены две разных инженерных философии. И значит, особенности австрийской трассы могут по-разному сказаться на скорости W11 и RB16. Давайте попробуем разобраться, в чем сильные стороны каждой из двух команд.

Мощность силовой установки

На «Ред Булл Ринге» командам понадобится каждая лошадиная сила, которую только можно добыть. Мало того, что здесь достаточно много поворотов на один условный километр трассы – так машинам приходится еще и преодолевать весьма крутой подъем. В результате велик процент времени, когда газ выжат до упора. Это означает, что нагрузка на двигатель велика как никогда.

В рейтинге трасс, где отдача силовой установки особенно важна, Шпильберг занимает пятое место (лидирует Баку). А если сравнить с «Хунгарорингом», где пройдет третий этап-2020, разница окажется гигантской: одно и то же преимущество в мощности позволит в Австрии отыграть примерно вдвое больше, чем на извилистой трассе в Венгрии.

Ни для кого не секрет, что к концу прошлого сезона Honda добилась заметных успехов в повышении мощности мотора. Сейчас считается, что японские и немецкие моторы близки по характеристикам – хотя и немного отстают от Ferrari. Впрочем, с итальянскими двигателями, как мы с вами помним с прошлой осени, все тоже непросто.

Поэтому в ближайшие дни эксперты планируют сосредоточить свое внимание именно на сражении между Mercedes и Honda. Пока складывается впечатление, что Honda вовсю рвется вперед, а Mercedes пытается не отстать – но такая постановка вопроса может оказаться обманчивой. К примеру, наблюдатели могут подсознательно придавать слишком много значения скорой отставке Энди Коуэлла – главного моториста немецкой марки.

Отдельная интрига в том, насколько осторожны будут команды в работе с агрессивными режимами работы моторов. Ведь из-за неопределенности с календарем нет ясности с тем, сколько этапов должна будет отработать каждая силовая установка. Если меньше, чем в прошлом году (такое возможно при малом количестве гонок), то есть прямой смысл чаще выводить двигатель на пик. Даже ценой уменьшения ресурса.

Охлаждение силовой установки

Гран При Австрии будет проходить на высоте в 660 метров над уровнем моря. При прочих равных система охлаждения будет работать примерно на 1,5% хуже, чем на приморской части трассы в Монако. И это даже не полбеды, а только треть проблемы с охлаждением: ситуацию дополнительно усложняют и короткие прямые, и высокие температуры, которые в июле фиксируются в Штирии достаточно часто.

С появлением в Формуле 1 гибридных силовых установок вопрос охлаждения стал особенно важным. Мотор-генераторы в Шпильберге работают практически без отдыха, и в результате гибридная «периферия» мотора генерирует почти рекордное для Ф1 количество тепла.

В прошлом году на этом поскользнулся Mercedes. Впрочем, специалисты из Брэкли и Бриксворта вовсе не являются хронически отстающими в этом вопросе. Конструкторы из команд Эдриана Ньюи обычно более креативно подходят к вопросу очертаний задней части болида – и если они излишне увлекутся отдельными идеями, результатом может стать как дополнительное преимущество, так и неожиданные проблемы со стороны болида Red Bull.

Прижимная сила

Аэродинамическая эффективность на «Ред Булл Ринге» – не главное. По сравнению с мощностью все наоборот: если у вас есть преимущество над соперниками в прижимной силе, вы отыграете вдвое меньше, чем на «Хунгароринге».

Но это в любом случае будет преимущество – которое в очень плотной борьбе может оказаться решающим. Поэтому не стоит игнорировать разницу между двумя командами в подходе к работе с аэродинамикой.

Mercedes продолжает строить машины с малым углом атаки, которые особенно хороши в медленных поворотах – то есть на первом и третьем секторах австрийской трассы. Red Bull остается приверженцем большого угла атаки, который позволяет машине доходить до предела возможного в быстрых поворотах – то есть на втором секторе «Ред Булл Ринга».

Нюанс в том, что особенности автодрома делают менее заметными очевидные недостатки машин с большим углом атаки. По умолчанию аэродинамическое сопротивление у таких болидов выше. Но в Шпильберге потери из-за этого будут ниже, чем на среднестатистической трассе Ф1. Тут в пользу «Быков» работают два фактора: короткие прямые и более разреженный воздух.

Баланс управляемости

У каждого автомобиля своя история взаимоотношений с разными составами шин Pirelli – и обычно у Red Bull лучше получалось найти общий язык с наиболее мягкими типами покрышек. А в Австрию итальянцы везут именно три самых мягких варианта. Это козырь для Макса Ферстаппена и Алекса Элбона.

Эффективность DRS

На «Ред Булл Ринге» есть три зоны DRS. Следовательно, то, насколько увеличивается скорость на прямой при открытии крыла, является весьма важным фактором. В целом тут все достаточно просто: чем больше у вас заднее крыло и чем эффективнее оно работает, тем заметнее будет эффект от включения DRS.

Заднее антикрыло Mercedes F1 W11 Фото: Джорджо Пиола Заднее антикрыло болида Red Bull Фото: Джорджо Пиола

Red Bull в этой сфере идет своим путем – отличным как от Mercedes, так и от многих других команд. Традиционно у машин с индексом RB заднее антикрыло генерирует чуть меньший процент прижимной силы, чем у соперников. А днище – наоборот, чуть больший.

Получается, каждое срабатывание DRS будет приносить Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу чуть больше пользы, чем Максу Ферстаппену и Алексу Элбону.

Эффективность тормозов

Короткие прямые Шпильберга не способствуют хорошему охлаждению тормозов и требуют тщательно отслеживать их температуру. С другой стороны, сами нагрузки на тормоза здесь нельзя назвать запредельными.

Гораздо важнее, чтобы гонщик максимально хорошо чувствовал работу тормозов и мог максимально уверенно контролировать автомобиль во время замедления. Если у него будет получаться идти по краю, не оставляя себе никакого запаса, это позволит немало отыграть у соперников в первом, третьем и четвертом поворотах.

В первые годы новейшей истории Гран При Австрии (эта гонка вернулась в календарь в 2014 году) Льюис Хэмилтон обращал на себя внимание ошибками и даже разворотами в моменты, когда ему требовалось выжать из машины абсолютно все – к примеру, в квалификациях. Не то чтобы мы ждем от Льюиса ошибок в этом году, но даже небольшие, заметные только пилотам и инженерам проблемы с тормозами могут стать причиной большого разочарования.