Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать

После того, как Honda решила покинуть Формулу 1, команды Red Bull и AlphaTauri оказались под угрозой остаться без силовых установок после 2021 года. Выходом может стать покупка производства японских двигателей самой Red Bull, но в этом случае у команды не будет ресурсов для доработки силовых агрегатов.

Поэтому «Быки» попросили другие команды согласиться на заморозку доработки двигателей уже с 2022 года и до перехода чемпионата на принципиально новые силовые установки в 2025 или 2026 году.

Ferrari и Renault поначалу воспротивились такому решению, но позже Скудерия пошла на встречу Red Bull, а в Renault сказали, что готовы к обсуждению компромисса.

Фактически добившись согласия на заморозку, в Red Bull теперь хотят иметь возможность все же дорабатывать свои двигатели, если моторы конкурентов окажутся существенно мощнее.

«Нам нужно придумать механизм, который позволит вносить изменения в конструкцию силовых установок, например зимой или по ходу сезона, чтобы мы могли исправить существующие недостатки, – заявил в Бахрейне глава Red Bull Кристиан Хорнер. – Иначе отстающие так и останутся отстающими.

С другой стороны идея заморозки моторов выглядит отлично в контексте экономии средств. Я рад слышать, что Ferrari согласились с нами. Надеюсь, что в Renault тоже поймут, что им это выгодно».