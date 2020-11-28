Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Гонка через
22 Часов
:
52 Минут
:
45 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать

Поделились
Комментарии
Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать
Автор:
, Редактор

Хорнер предложил создать механизм для доработки старых двигателей в случае острой необходимости

После того, как Honda решила покинуть Формулу 1, команды Red Bull и AlphaTauri оказались под угрозой остаться без силовых установок после 2021 года. Выходом может стать покупка производства японских двигателей самой Red Bull, но в этом случае у команды не будет ресурсов для доработки силовых агрегатов.

Поэтому «Быки» попросили другие команды согласиться на заморозку доработки двигателей уже с 2022 года и до перехода чемпионата на принципиально новые силовые установки в 2025 или 2026 году.

Ferrari и Renault поначалу воспротивились такому решению, но позже Скудерия пошла на встречу Red Bull, а в Renault сказали, что готовы к обсуждению компромисса.

Фактически добившись согласия на заморозку, в Red Bull теперь хотят иметь возможность все же дорабатывать свои двигатели, если моторы конкурентов окажутся существенно мощнее.

«Нам нужно придумать механизм, который позволит вносить изменения в конструкцию силовых установок, например зимой или по ходу сезона, чтобы мы могли исправить существующие недостатки, – заявил в Бахрейне глава Red Bull Кристиан Хорнер. – Иначе отстающие так и останутся отстающими.

С другой стороны идея заморозки моторов выглядит отлично в контексте экономии средств. Я рад слышать, что Ferrari согласились с нами. Надеюсь, что в Renault тоже поймут, что им это выгодно».

Читайте также:

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Предыдущая новость

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Следующая новость

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2
Формула 2 Формула 2 / Самое интересное

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать

Мик Шумахер расстроился, что не станет напарником Райкконена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Мик Шумахер расстроился, что не станет напарником Райкконена

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Илотт выиграл квалификацию Ф2 в Бахрейне, Цунода вылетел и оказался последним

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций

Самое важное:

Гран При Бахрейна: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация
Формула 1 Формула 1 / Прямой эфир

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Самое читаемое

1
Формула 2

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

2
Формула 1

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

3
Формула 2

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

1дн
4
Формула 1

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать

58мин
5
Формула 1

Мик Шумахер расстроился, что не станет напарником Райкконена

Самое важное:

Гран При Бахрейна: стартовая решетка
Формула 1

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне
Формула 1

Хэмилтон завоевал в Бахрейне десятый поул в сезоне

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать
Формула 1

Red Bull просили заморозить моторы. Теперь они хотят иногда их размораживать

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация
Формула 1

Онлайн. Гран При Бахрейна. Квалификация

Гонщики убедили FIA не наказывать их за нарушение пределов трассы в Сахире
Формула 1

Гонщики убедили FIA не наказывать их за нарушение пределов трассы в Сахире

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.