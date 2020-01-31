Red Bull прокомментировала разрыв с Aston Martin
Австрийская команда призналась, что освободила Aston Martin от необходимость соблюдать пункт об эксклюзивном сотрудничестве.
Сегодня стало известно, что Racing Point с 2021 года будет переименована в Aston Martin вследствие покупки владельцем команды Лоуренсом Строллом доли в британской автокомпании. Соответственно, со следующего года Aston Martin перестанет быть титульным спонсором Red Bull, с которой сотрудничает сейчас.
«Red Bull согласилась освободить Aston Martin от условий пункта об эксклюзивном сотрудничестве в Формуле 1, получив в ответ возможность для привлечения инвестиций, необходимых для рефинансирования и поиска новых возможностей в рамках нашего спорта, – говорится в официальном комментарии австрийской команды. – Red Bull Advanced Technologies продолжит работать с Aston Martin над поставками гиперкара Valkyrie, первые образцы которого должны быть поставлены в конце года.
Мы благодарим Aston Martin за четыре года сотрудничества, в течение которых мы завоевали 12 побед и 50 подиумов».
Ранее в Aston Martin подтвердили, что в 2020 году продолжат спонсировать Red Bull.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Red Bull прокомментировала разрыв с Aston Martin
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