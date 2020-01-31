Red Bull прокомментировала разрыв с Aston Martin

Сегодня стало известно, что Racing Point с 2021 года будет переименована в Aston Martin вследствие покупки владельцем команды Лоуренсом Строллом доли в британской автокомпании. Соответственно, со следующего года Aston Martin перестанет быть титульным спонсором Red Bull, с которой сотрудничает сейчас.

«Red Bull согласилась освободить Aston Martin от условий пункта об эксклюзивном сотрудничестве в Формуле 1, получив в ответ возможность для привлечения инвестиций, необходимых для рефинансирования и поиска новых возможностей в рамках нашего спорта, – говорится в официальном комментарии австрийской команды. – Red Bull Advanced Technologies продолжит работать с Aston Martin над поставками гиперкара Valkyrie, первые образцы которого должны быть поставлены в конце года.

Мы благодарим Aston Martin за четыре года сотрудничества, в течение которых мы завоевали 12 побед и 50 подиумов».

Ранее в Aston Martin подтвердили, что в 2020 году продолжат спонсировать Red Bull.