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Формула 1 Новость

Red Bull продлила контракт с Пересом на 2022 год

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, главный редактор

Следующий сезон станет для мексиканца уже 12-м в чемпионате мира

Red Bull продлила контракт с Пересом на 2022 год

Команда Red Bull официально объявила о продлении контракта с Серхио Пересом. Мексиканский пилот проведен в составе австрийского коллектива еще минимум один сезон.

Напомним, в конце прошлого года Перес стал первым за долгие годы (с момента ухода Марка Уэббера в конце 2013 года) гонщиком, который не входил в молодежную программу Red Bull, но при этом смог стать пилотом австрийской команды в Формуле 1. «Быки» предпочли заключать контракт с мексиканцем, после того как выступать за Red Bull на ожидаемом от них уровне не смогли два подряд воспитанника юниорской программы – Пьер Гасли и Алекс Элбон.

Перес проявил себя лучше вышеупомянтых молодых пилотов: он смог выиграть одну из гонок (впрочем, благодаря аварии Макса Ферстаппена на последних кругах Азербайджана) и в настоящий момент находится в общем зачете на 5-й позиции, имея реальные шансы по итогам чемпионата стать бронзовым призером.

Впрочем, некоторые гонки в исполнении мексиканца были по-настоящему провальными. В частности, на предпоследней гонке в Сильверстоуне пилот потерял контроль над машиной по ходу субботнего спринта, что отбросило его в конец стартового поля основной гонки и не позволило набрать ни одного очка (впрочем, из очковой группы Перес выпал, когда команда попросила его заехать к боксы ближе к концу гонки – чтобы показать лучший круг и не отдать бонусное очко за это достижение пилотам Mercedes). И всплывавшая информация о том, что советник Red Bull Хельмут Марко ищет варианты замены Переса на более молодого пилота, не выглядела чем-то фантастическим.

С другой стороны, в следующем сезоне всем пилотам придется осваивать совершенно новые машины, построенные по новым правилам – и в этой ситуации логично сохранить в своем составе гонщиков, которым не надо будет тратить время на адаптацию еще и к нюансам работы команды. К настоящему моменту в Формуле 1 занято 11 из 20-ти мест на следующий год – и во всех случаях речь идет о гонщиках, сохранивших места в коллективах, где они выступают сейчас.

Следующий сезон станет для мексиканца 12-м в Формуле 1. Перес дебютировал в 2011 году в составе Sauber, после чего выступал в составе McLaren, Force India (в т.ч. после переименования коллектива в Racing Point) и Red Bull. Прошлый год стал для пилота лучшим в карьере: в составе Racing Point он выиграл одну гонку и занял 4-е место в общем зачете (хотя пропустил два этапа, заболев коронавирусом).

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