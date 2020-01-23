Red Bull продлила контракт с ExxonMobil
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Топливный гигант работает с австрийской командой уже три года.
Red Bull Racing продлила контракт с поставщиком топлива и масел ExxonMobil. Сообщается, что соглашение между сторонами, которые сотрудничают с начала 2017 года, рассчитано на несколько сезонов.
Помимо поставок топлива ExxonMobil также примет участие в разработке специальных смазочных материалов для Red Bull, которые будут призваны улучшить работу силовой установки и коробки передач.
«Мы очень рады продолжению сотрудничества с ExxonMobil в 2020 году и далее, – цитирует пресс-релиз главу Red Bull Кристиана Хорнера. – За последние три сезона совместная работа ExxonMobil с нашими инженерами принесла очень хорошие результаты. Каждый шаг в развитии топлива и смазочных материалов, без сомнения, помог нам в достижении наших целей».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Red Bull продлила контракт с ExxonMobil
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