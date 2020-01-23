Red Bull продлила контракт с ExxonMobil

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
188 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
272 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
293 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
307 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Red Bull продлила контракт с ExxonMobil

Поделились
Комментарии
Red Bull продлила контракт с ExxonMobil
Автор:
, редактор
23 янв. 2020 г., 11:27

Топливный гигант работает с австрийской командой уже три года.

Red Bull Racing продлила контракт с поставщиком топлива и масел ExxonMobil. Сообщается, что соглашение между сторонами, которые сотрудничают с начала 2017 года, рассчитано на несколько сезонов. 

Помимо поставок топлива ExxonMobil также примет участие в разработке специальных смазочных материалов для Red Bull, которые будут призваны улучшить работу силовой установки и коробки передач.

«Мы очень рады продолжению сотрудничества с ExxonMobil в 2020 году и далее, – цитирует пресс-релиз главу Red Bull Кристиана Хорнера. – За последние три сезона совместная работа ExxonMobil с нашими инженерами принесла очень хорошие результаты. Каждый шаг в развитии топлива и смазочных материалов, без сомнения, помог нам в достижении наших целей».

Читайте также:

Следующая новость
Райкконена не обрадовала перспектива побить рекорд Баррикелло

Предыдущая новость

Райкконена не обрадовала перспектива побить рекорд Баррикелло

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Райкконена не обрадовала перспектива побить рекорд Баррикелло

2
Формула 1

Renault: Наши моторы мощнее Mercedes

3
Формула 1

СМИ: Ferrari не сможет решить проблемы с машиной до начала тестов

4
Формула 1

Техническое ретро: самая брутальная машина в истории Формулы 1

5
IndyCar

«Формула 1? Нет, спасибо». Почему Розенквист отказался от чемпионата мира

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Red Bull продлила контракт с ExxonMobil
F1

Red Bull продлила контракт с ExxonMobil

Райкконена не обрадовала перспектива побить рекорд Баррикелло
F1

Райкконена не обрадовала перспектива побить рекорд Баррикелло

«У меня много планов после Формулы 1». Грожан задумался об уходе
F1

«У меня много планов после Формулы 1». Грожан задумался об уходе

Renault: Наши моторы мощнее Mercedes
F1

Renault: Наши моторы мощнее Mercedes

Racing Point объявила дату презентации нового болида
F1

Racing Point объявила дату презентации нового болида

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.