Red Bull продлила контракт с ExxonMobil

Red Bull Racing продлила контракт с поставщиком топлива и масел ExxonMobil. Сообщается, что соглашение между сторонами, которые сотрудничают с начала 2017 года, рассчитано на несколько сезонов.

Помимо поставок топлива ExxonMobil также примет участие в разработке специальных смазочных материалов для Red Bull, которые будут призваны улучшить работу силовой установки и коробки передач.

«Мы очень рады продолжению сотрудничества с ExxonMobil в 2020 году и далее, – цитирует пресс-релиз главу Red Bull Кристиана Хорнера. – За последние три сезона совместная работа ExxonMobil с нашими инженерами принесла очень хорошие результаты. Каждый шаг в развитии топлива и смазочных материалов, без сомнения, помог нам в достижении наших целей».