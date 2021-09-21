Red Bull: Про замену мотора Ферстаппена решим в субботу

Макс Ферстаппен сейчас использует третью за сезон силовую установку и наверняка будет вынужден использовать еще как минимум одну. Глава Red Bull Кристиан Хорнер не сомневается, что его пилоту придется принять штраф на стартовой решетке, но не уверен, когда это произойдет.

«Штраф для нас неизбежен, – подтвердил Хорнер Racing News 365. – У нас есть три-четыре гонки, чтобы это сделать».

Босс команды не исключает, что Ферстаппен отбудет штраф уже в Сочи, где и так потеряет три места на старте:

«Такая вероятность есть, но все будет зависеть от того, на каком месте мы окажемся по итогам субботы».

А вот партнер Ферстаппена Серхио Перес получил четвертый мотор на Гран При Нидерландов и новой замены для него Хорнер уже не ждет: «Он отбыл штраф и теперь все по плану».