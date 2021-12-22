Red Bull прислала Петрову напитки. Ему не хватит и на год

Вскоре после Гран При Абу-Даби, где судьбу титула в пользу Макса Ферстаппена решил вылет Николя Латифи и появление автомобиля безопасности, глава команды Red Bull Кристиан Хорнер пообещал гонщику Williams пожизненные бесплатные поставки фирменного энергетического напитка.

Заодно Хорнер вспомнил и о российском пилоте Виталие Петрове и также пообещал снабжать его энергетическими напитками Red Bull. В 2010 году Петров по ходу Гран При Абу-Даби успешно оборонялся от атак Фернандо Алонсо, чем косвенно поспособствовал завоеванию первого чемпионского титула пилотом Red Bull Себастьяном Феттелем.

Хорнер заявил, что пожизненная поставка Red Bull положена и Петрову. И, похоже, первая партия уже пришла в родной для Петрова Выборг.

Российский гонщик сделал пост в инстаграме с фотографией на фоне двух упаковок энергетика, отметив российское представительство Red Bull. Он поблагодарил «Быков», но отметил, что это не похоже даже на годовой запас напитка, и попросил Хорнера о большем.

Получил ли подарок от Red Bull Латифи, неизвестно. Вчера канадец опубликовал первый пост в соцсетях после Гран При Абу-Даби, где рассказал об угрозах в свой адрес со стороны болельщиков, которые считают, что он специально устроил аварию с целью лишить Льюиса Хэмилтона возможности выиграть очередной титул.