В прошлом году после начала пандемии команды Формулы 1 договорились на более серьезные финансовые ограничения, чем планировалось. С сезона-2021 максимальная планка расходов составила 145 миллионов долларов на команду (против изначально предполагавшихся 175 млн), а в дальнейшем каждый год она будет снижаться на $5 млн.

Хотя в эту сумму не входят гонорары пилотов и трех самых высокооплачиваемых сотрудников, для топ-команд оказалось непросто вписать свои расходы в установленные рамки.

На открывающем сезон Гран При Бахрейна глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что коллективу, где прежде работало свыше 800 человек, пришлось идти на сокращения.

«Зимой мы прошли по болезненному пути увольнений, – признался он. – Нам пришлось пересмотреть размеры и структуру подразделений. Очень сложно вынужденно прощаться с теми, с кем проработал вместе 25 лет.

Это оказалось крайне трудной задачей и серьезным вызовом, в особенности для крупных команд. Но вы должны сделать бизнес эффективным, иначе никак. Траты на персонал – самые значительные, потому здесь надо добиться максимально эффективного расходования средств».

Глава Mercedes Тото Вольф добавил, что в плане лимита бюджетов дополнительной сложностью для команд стали планы руководства спорта проводить по субботам спринтерские гонки на отдельных Гран При.

«У нас реальные проблемы с тем, чтобы уложиться в бюджет, – признался австриец. – И мы говорим не о сотнях фунтов [дополнительных расходов на спринты], а о десятках тысяч.

Но все же мы хотели бы поддержать Стефано [Доменикали] и Росса [Брауна] с этой идеей. Ведь она уже обсуждалась прежде и, я думаю, стоит того, чтобы попробовать.

Однако у нас просто нет достаточного запаса средств. Нужно около полумиллиона фунтов или даже больше. Это заставляет нас снова думать о приглашении людей. Но этого мне бы совершенно не хотелось».

Вольф подтвердил, что Mercedes тоже пришлось зимой увольнять своих людей. Ferrari перевела часть сотрудников на программу Гиперкаров, другую – на специально созданный в Маранелло отдел Haas.