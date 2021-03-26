Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил Следующая / Хюлькенберг будет запасным гонщиком в Aston Martin и Mercedes
Формула 1 / Новость

Red Bull пришлось увольнять сотрудников из-за лимита бюджетов

Автор:
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

По словам Кристиана Хорнера, сокращение персонала было болезненным, но неизбежным шагом

Red Bull пришлось увольнять сотрудников из-за лимита бюджетов

В прошлом году после начала пандемии команды Формулы 1 договорились на более серьезные финансовые ограничения, чем планировалось. С сезона-2021 максимальная планка расходов составила 145 миллионов долларов на команду (против изначально предполагавшихся 175 млн), а в дальнейшем каждый год она будет снижаться на $5 млн.

Хотя в эту сумму не входят гонорары пилотов и трех самых высокооплачиваемых сотрудников, для топ-команд оказалось непросто вписать свои расходы в установленные рамки. 

На открывающем сезон Гран При Бахрейна глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что коллективу, где прежде работало свыше 800 человек, пришлось идти на сокращения. 

«Зимой мы прошли по болезненному пути увольнений, – признался он. – Нам пришлось пересмотреть размеры и структуру подразделений. Очень сложно вынужденно прощаться с теми, с кем проработал вместе 25 лет.

Это оказалось крайне трудной задачей и серьезным вызовом, в особенности для крупных команд. Но вы должны сделать бизнес эффективным, иначе никак. Траты на персонал – самые значительные, потому здесь надо добиться максимально эффективного расходования средств».

Глава Mercedes Тото Вольф добавил, что в плане лимита бюджетов дополнительной сложностью для команд стали планы руководства спорта проводить по субботам спринтерские гонки на отдельных Гран При.

«У нас реальные проблемы с тем, чтобы уложиться в бюджет, – признался австриец. – И мы говорим не о сотнях фунтов [дополнительных расходов на спринты], а о десятках тысяч.   

Но все же мы хотели бы поддержать Стефано [Доменикали] и Росса [Брауна] с этой идеей. Ведь она уже обсуждалась прежде и, я думаю, стоит того, чтобы попробовать.  

Однако у нас просто нет достаточного запаса средств. Нужно около полумиллиона фунтов или даже больше. Это заставляет нас снова думать о приглашении людей. Но этого мне бы совершенно не хотелось».

Вольф подтвердил, что Mercedes тоже пришлось зимой увольнять своих людей. Ferrari перевела часть сотрудников на программу Гиперкаров, другую – на специально созданный в Маранелло отдел Haas.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил

Предыдущая новость

Окон назвал мотор Renault 2021 года лучшим из всех, с какими он ездил

Следующая новость

Хюлькенберг будет запасным гонщиком в Aston Martin и Mercedes

Хюлькенберг будет запасным гонщиком в Aston Martin и Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Филип Клерен

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

35мин
3
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

1дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

35мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

More from
Филип Клерен
Гран При Испании пройдет без зрителей Гран При Испании
Формула 1 / Новости

Гран При Испании пройдет без зрителей

«Все из-за того, что он проиграл старт». Вольф ответил на критику Боттаса Гран При Бахрейна
Формула 1 / Новость

«Все из-за того, что он проиграл старт». Вольф ответил на критику Боттаса

Темп Ferrari в Бахрейне стал сюрпризом для Леклера Гран При Бахрейна
Формула 1 / Новость

Темп Ferrari в Бахрейне стал сюрпризом для Леклера

More from
Red Bull Racing
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса
Формула 1 / Новость

Марко: По чистой скорости Макс обходит Льюиса

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022
Формула 1 Формула 1 / Новость

Зак Браун отказался взять Хэмилтона в McLaren. И назвал состав Mercedes-2022

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.