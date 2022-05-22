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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Red Bull пришлось полностью заменить DRS на машине Ферстаппена

Проблемы, помешавшие Максу в квалификации, оказались неожиданно серьезными…

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Red Bull пришлось полностью заменить DRS на машине Ферстаппена
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За час с небольшим до старта Гран При Испании в боксах Red Bull Racing можно было заметить необычное оживление. Механики обступили заднюю часть машины Макса Ферстаппена и вели напряженную работу в области заднего крыла. 

Как оказалось, на RB18 потребовалось полностью заменить подвижную плоскость системы DRS и механизмы ее привода. Именно отказ этого устройства помешал голландцу провести решающую попытку в квалификации. 

Изучив детали неисправности, команда запросила у FIA право провести замену. Правила дозволяют подобное, если новые детали являются точно такими же, как снятые с машины. 

Так как в Red Bull опасались, что замена лишь нескольких элементов может не убрать проблему полностью, решено было заменить всю систему в сборе. Федерация дала на это одобрение. 

Механики работают над DRS на машине Макса Ферстаппена, Red Bull RB18

Механики работают над DRS на машине Макса Ферстаппена, Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

В нынешнем сезоне у Red Bull произошло уже немало технических отказов, и ситуация в Барселоне наглядно показала, что пока очень сложно говорить о достаточной надежности техники 2022 года. 

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