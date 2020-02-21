Red Bull пришлось менять мотор уже на второй день тестов
Новую установку от Honda сняли в середине дня в качестве меры предосторожности.
В 2020 году пилоты Формулы 1 могут использовать только три силовые установки за сезон, не подвергаясь санкциям. Любой элемент двигателя, который не впишется в лимит, приведет к наказанию гонщика на стартовой решетке.
В прошлом сезоне Red Bull начала использовать силовые установки Honda, комплиментарно отзываясь об их мощности и надежности. Однако, в новом сезоне первые проблемы с мотором возникли уже на тестах в Барселоне.
Австрийцам пришлось менять силовую установку на болиде Алекса Элбона по ходу второго дня тестов. Хотя в команде заверили, что сделали это из предосторожности.
«Перед обедом у нас возникла маленькая проблема, – пояснил главный инженер Red Bull Гийом Роклен пресс-службе команды. – Парни из Honda заметили что-то в данных и мы решили провести замену мотора в качестве меры предосторожности. Они все тщательно проверили и не обнаружили проблем, так что в пятницу мы вернем эту силовую на машину».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Red Bull пришлось менять мотор уже на второй день тестов
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