Red Bull пришлось менять мотор уже на второй день тестов

В 2020 году пилоты Формулы 1 могут использовать только три силовые установки за сезон, не подвергаясь санкциям. Любой элемент двигателя, который не впишется в лимит, приведет к наказанию гонщика на стартовой решетке.

В прошлом сезоне Red Bull начала использовать силовые установки Honda, комплиментарно отзываясь об их мощности и надежности. Однако, в новом сезоне первые проблемы с мотором возникли уже на тестах в Барселоне.

Австрийцам пришлось менять силовую установку на болиде Алекса Элбона по ходу второго дня тестов. Хотя в команде заверили, что сделали это из предосторожности.

«Перед обедом у нас возникла маленькая проблема, – пояснил главный инженер Red Bull Гийом Роклен пресс-службе команды. – Парни из Honda заметили что-то в данных и мы решили провести замену мотора в качестве меры предосторожности. Они все тщательно проверили и не обнаружили проблем, так что в пятницу мы вернем эту силовую на машину».