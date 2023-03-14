Red Bull пригрозила Тосту увольнением, если результаты AlphaTauri не вырастут

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Франц Тост руководит командой AlphaTauri с самого ее появления в Ф1 в 2006 году еще под именем Toro Rosso. Австрийцу сейчас 67 лет, и он является старейшим боссом в паддоке. Однако не исключено, что уже в скором будущем ему придется оставить свой пост.

Об этом в интервью родственному Motorsport.com изданию Formel1.de рассказал гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.

На вопрос о том, не последуют ли выводы после слабого старта нового сезона, где Юки Цунода с Ником де Врисом не смогли заработать очков, а машина AT04 по оценкам экспертов оказалась самой медленной в пелотоне, Марко ответил: «Мы с Францем уже все обговорили и согласовали четкую процедуру – чего команда должна добиться по ходу сезона».

Он пояснил, что есть минимальный результат AlphaTauri в Кубке конструкторов, который гарантирует Францу продолжение работы.

«Максимальная цель – это пятое место. Но шестое или седьмое мы тоже сочтем приемлемым», – сказал консультант.

Недавно издание AMuS поделилось со своими читателями информацией о возможности продажи AlphaTauri. Марко еще раз опроверг такую возможность.

«Это правда, год назад они финишировали девятыми, чего явно недостаточно, – объяснил 79-летний австриец. – Они должны прибавлять. Также нет смысла отрицать, что инвестиции в команду остаются слишком высокими, она является убыточной.

Значит, надо что-то делать с вопросами спонсорства, думать о прибыли. И мы действительно обсуждаем разные возможности. Но что не вызывает сомнений – мы хотим сохранить AlphaTauri в своей структуре. Это ключевая составляющая в нашей работе с молодежью.

А автор той статьи свалил в одну кучу яблоки, груши и еще черт знает что – и обильно приправил все это своей фантазией, когда интерпретировал некоторые факты».

Интервью Кристиана Ниммерфолля