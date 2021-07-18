Red Bull пригрозил опротестовать штраф Хэмилтона

Льюис Хэмилтон смог выиграть Гран При Великобритании, несмотря на 10-секундный штраф за аварию с Максом Ферстаппеном. Глава Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что наказание пилота Mercedes было недостаточным и готов подать на решение судей протест.

«Этот штраф не исправил его преступления, – сказал Хорнер. – Он получил штраф, но выиграл Гран При. Таких отчаянных маневров от семикратного чемпиона мира не ждешь. Это было безответственно. Это признак отчаяния.

У нас есть право на апелляцию, мы обдумаем это. Не думаю, что эта победа может порадовать Льюиса. Надеюсь, он будет хорошо спать сегодня. Такого пилотажа от семикратного чемпиона не ждешь. В конечном итоге, решают судьи. Но разве 10 секунд тут достаточно? Наказание должно соответствовать преступлению».

Хорнер также рассказал о состоянии Ферстаппена после столкновения: «Он весь в синяках и потрясен, но у него нет переломов, ничего такого. Это, вероятно, была самая жесткая авария в его карьере».