Red Bull приблизилась к рекорду McLaren. Интересная статистика Гран При США Мы собрали самые любопытные и примечательные цифры по итогам 19-го этапа сезона Ф1

Автор: Фабьен Гайяр , журналист (Франция) Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Гран При и участники Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, лидирует на старте Гран При США Это был 43-й в истории этап чемпионата под названием Гран При США. С 1959 года эта гонка проходила уже на восьми разных трассах: в Себринге, Риверсайде, Уоткинс-Глене, Далласе, Детройте, Финиксе, Индианаполисе и нынешней в Остине;

«Трасса Америк» принимала Формулу 1 в десятый раз. Столько же Гран При прошло в бельгийском Золдере и бразильском Рио на уже не существующем автодроме «Жакарепагуа»;

Фернандо Алонсо довел рекорд по числу стартов в Ф1 до 352. Ровно столько же у Пьера Гасли, Эстебана Окона, Шарля Леклера и Мика Шумахера, вместе взятых;

Льюис Хэмилтон провел 307-ю гонку в карьере и вышел на чистое четвертое место в истории, оставив позади Дженсона Баттона и Михаэля Шумахера. В следующем сезоне британец должен опередить и Рубенса Баррикелло (322 старта). Квалификация Карлос Сайнс, Ferrari, победитель квалификации Карлос Сайнс завоевал третий поул в карьере (в Спа он завершил квалификацию вторым, но получил первую стартовую позицию из-за штрафа Макса Ферстаппена). Столько же поулов у Дэна Герни, Джоди Шектера и Даниэля Риккардо;

для команды Ferrari это 242-й поул, а для одноименных моторов – 243-й. Никогда прежде пилоты Скудерии не выигрывали квалификацию в Остине;

в седьмой раз в нынешнем сезоне преимущество победителя квалификации не превысило 0,1 секунды. В четвертый раз за пять последних Гран При в одну десятую уместилась вся первая тройка;

Ферстаппен стартовал с первого ряда в 40-й раз за карьеру. У Сайнса это всего седьмой такой случай – как у Брюса Макларена и Патрика Депайе;

штрафы сильно перетряхнули стартовую решетку, позволив обоим гонщикам Mercedes впервые в 2022-м попасть в первую четверку. Для Хэмилтона третье место стало повторением лучшего результата сезона;

пятая позиция Лэнса Стролла (в квалификации он был седьмым) – наивысший результат для Aston Martin с прошлогоднего этапа в Спа. Гонка Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, второе место, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки Фото: Энди Хон / Motorsport Images Ферстаппен выиграл в 33-й раз и теперь единолично занимает пятую строчку исторической летописи, опередив Алонсо;

для Red Bull это 90-й выигранный Гран При в качестве конструктора и 15-й – в роли производителя моторов;

команда прервала восьмилетнее доминирование Mercedes и выиграла Кубок конструкторов – пятый в истории и первый с 2013 года. Это шестой результат в истории спорта, впереди Lotus с семью титулами;

уже сейчас у Red Bull 15 побед по ходу сезона – это рекорд для самой команды как в абсолютном, так и в относительном выражении (78,94% побед против 68,42% в 2013-м). При этом «Быкам» уже не удастся перекрыть достижение Mercedes из 2016-го – 19 побед за год;

серия выигранных RBR гонок продлилась до восьми, кто-то другой в последний раз выигрывал в начале июля в Австрии. Прежде у самой команды была серия в девять побед подряд (Бельгия-Бразилия в 2013-м), а рекорд пока у McLaren (11 гонок, Бразилия-Бельгия в 1988-м – на заглавном фото);

Макс победил в 13-й раз в сезоне, сравнявшись с прежним рекордом Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля. Правда, пока он выиграл в 68,42% всех гонок, тогда как Альберто Аскари в 1952 году одержал 75% возможных побед (6/8), а Шумахер в 2004-м – 72,22% (13/18);

став сильнейшим в Майами и Остине, Ферстаппен стал первым пилотом с 1981 года, который дважды за год победил в Америке. 41 год назад Алан Джонс выиграл в Лонг-Бич и Лас-Вегае;

подиум стал для Макса 75-м по счету, для Хэмилтона – 189-м (новый абсолютный рекорд), для Леклера – 23-м. Монегаск сравнялся с Джеймсом Хантом, Микеле Альборето и Жаком Вильневом; Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Хэмилтон в Остине лидировал в Гран При в 182-й раз за карьеру. Он довел число кругов во главе пелотона до 5432 (это 27 662 км). По всем эти показателям Льюис давно стал лучшим в истории. Феттель тоже вышел в лидеры, впервые с прошлогоднего Баку – на два круга, что позволило ему достичь отметки 3501 круг (18 164 км) на первой позиции за карьеру;

американская трасса остается для семикратного чемпиона очень успешной: за десять стартов здесь он одержал пять побед, еще четырежды поднимался на подиум и всего однажды финишировал четвертым;

Хэмилтон провел 20-ю гонку кряду без побед, это его личный антирекорд. В то же время, отставание от первого места составило 5,032 секунды – так близко к успеху Льюис в этом году еще не был;

Леклер установил новое личное достижение, завоевав призовой кубок в пятой гонке подряд;

Джордж Расселл в третий раз в Ф1 показал лучшее время круга в гонке. Это позволило пилоту сравняться с чемпионами мира Йохеном Риндтом и Кейо Росбергом, а также Пьером Гасли;

Валттери Боттас уже десять Гран При не может финишировать в десятке. Это его самая неудачная серия после дебютного сезона-2013. У Alfa Romeo заработанных очков нет уже 12 Гран При;

Карлос Сайнс за два прошедших уик-энда проехал в гонках всего один полный круг. В нынешнем сезоне это уже второй подобный случай для него после Мельбурна и Имолы (без учета спринтов). Читайте также: Что мировые СМИ написали про Гран При США

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