Red Bull предупредила Mercedes о готовности подать протест

В Бразилии у Льюиса Хэмилтона отобрали первую позицию на старте спринта после того, как судьи нашли несоответствие в конструкции DRS. Даже после того, как деталь заменили, у W12 сохранилась высокая скорость на прямых: в субботу Льюис прорвался с 20-го места на пятое, а в воскресенье – с десятого к победе.

Как рассказал глава Red Bull Кристиан Хорнер выразил уверенность, что чемпионы мира используют какой-то нелегальный прием, добавляющий машине скорости.

«Стану ли я подавать протест? Да, несомненно, – сказал он на пятничной пресс-конференции в Катаре. – Если мы будем уверены, что их машина нелегальна то опротестуем ее. Та скорость на прямых, которую все видели в Мексике и особенно Бразилии – это ненормальная ситуация.

Да, новый мотор сделал Mercedes сильнее. Но когда разница составляет 27 км/ч, и ты видишь по маркировочным отметкам, как изгибаются детали крыла…

У нас нет вопросов в отношении того, что происходит. Именно поэтому я обратился в FIA, чтобы убедиться в законности их машины. Если нет, то надо подавать протест в отношении того, кто, по твоему мнению, нарушает правила».

Он добавил: «Мы следим за ситуацией. Многое будет зависеть от того, как сложится этот уик-энд.

Мы уже провели анализ, и теперь следим за ситуацией. Это касается не только этого этапа, но и двух следующих благодаря их [быстрым] трассам.

Уверен, что в Mercedes также серьезно изучают нашу машину по ходу сезона. Ставки высоки, потому нам важно, чтобы все было по правилам».

Следом Хорнер напрямую спросил сидящего рядом босса Mercedes, легальна ли их машина.

«Думаю, мы уже говорили об этом, – парировал австриец. – Когда ты сражаешься, то не должен давать сопернику преимущества. Если тобой движет скептицизм, так как кто-то тебе что-то сказал, и тебе кажется понятной причина – продолжай гнуть свою линию.

Кажется, крыло на нашей машине проверяли уже 14 раз, у FIA есть все его чертежи. Там нет чего-то такого, что рассчитывает найти Red Bull. Мы будем рады срезать одно из наших крыльев и отправить им в Милтон-Кинс для изучения».

Хорнер продолжил: «Как в таком случае можно объяснить поведение контрольных меток?».

«Все в пределах дозволенного, – ответил Вольф. – А значит, все в порядке.

Думаю, никто не станет приезжать на этап с нелегальным мотором или нелегальным крылом. Наш мир слишком прозрачен. Когда все на виду, нужно быть полным безумцем, чтобы поступать так».

Босс Red Bull продолжил: «Отвечает ли наша машина требованиям регламента? Полностью. Есть ли у нас сомнения в отношении роста скорости [Mercedes] на прямых, начиная с Будапешта, а особенно в последних гонках? Несомненно.

Ожидаем ли мы, что FIA? будучи контрольным органом, гарантирует легальность всех машин? Правила – это набор сложных требований. Потому FIA крайне сложно убедиться, что все полностью и несомненно честно.

Именно по этой причине мы хотим, чтобы финальные гонки сезона прошли в честной борьбе. Кто бы в итоге ни стал сильнейшим, это должно происходить не в судейской комнате, не в апелляционном суде, а исключительно на трассе.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

Потому нам важно гарантировать, что в оставшихся гонках машины будут тщательно исследованы на предмет полного соответствия регламенту, так как ставки невероятно высоки».

Вольф, в свою очередь, рассказал, что после бразильской дисквалификации его команда еще раз внимательно изучила конструкцию заднего крыла машин W12.

«Мы привезли деталь на базу, так как считали, что она повреждена, – отметил Тото. – Крыло сломалось по ходу квалификации, именно поэтому мы не прошли проверку зазора в 85 мм с правой стороны. С левой все было в порядке, а справа не хватило доли миллиметра.

Нам не позволили все проверить на месте и объяснить, что именно сломалось. А позже мы нашли два винта, которые раскрутились по ходу квалификации. Из-за этого все и произошло.

Это едва ли хоть как-то сказалось на времени круга, но теперь вся эта история уже а прошлом».

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