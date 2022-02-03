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Формула 1 Новости

Red Bull представит новую машину 9 февраля

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Команда определилась с датой презентации

Red Bull представит новую машину 9 февраля
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Коллектив Формулы 1 Red Bull покажет новый автомобиль 9 февраля – об этом он сообщил в социальных сетях. Индекс новинки, на которой предстоит выступать новому чемпиону мира Максу Ферстаппену и Серхио Пересу, был известен заранее: RB18.

 

По информации, известной на данный момент, «Быки» первыми из всего пелотона представят машину 2022 года. Позднее всех формально презентацию проведет Alfa Romeo: коллектив покажет болид и боевую ливрею после первых предсезонных тестов, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне. Haas и Williams о датах презентаций пока не объявляли. 

Напомним, по информации издания RacingNews365, Red Bull хочет обкатать RB18 еще до начала барселонских тестов: коллектив намерен провести заезды в рамках съемочного дня.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42
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