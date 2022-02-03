Red Bull представит новую машину 9 февраля
Команда определилась с датой презентации
Коллектив Формулы 1 Red Bull покажет новый автомобиль 9 февраля – об этом он сообщил в социальных сетях. Индекс новинки, на которой предстоит выступать новому чемпиону мира Максу Ферстаппену и Серхио Пересу, был известен заранее: RB18.
По информации, известной на данный момент, «Быки» первыми из всего пелотона представят машину 2022 года. Позднее всех формально презентацию проведет Alfa Romeo: коллектив покажет болид и боевую ливрею после первых предсезонных тестов, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне. Haas и Williams о датах презентаций пока не объявляли.
Напомним, по информации издания RacingNews365, Red Bull хочет обкатать RB18 еще до начала барселонских тестов: коллектив намерен провести заезды в рамках съемочного дня.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
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