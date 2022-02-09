Red Bull представила машину 2022 года. К ней есть вопросы

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Red Bull Racing первой среди команд Формулы 1 показала свою машину, построенную по совершенно новому регламенту для сезона 2022 года. По крайней мере, именно так представители «Быков» назвали конструкцию, которая была сегодня представлена публике на торжественной презентации на базе коллектива в Милтон-Кинсе.

Ранее только Haas раскрыла свою ливрею с использованием цифровых изображений болида 2022 года – сразу объявив, что использовала лишь промежуточную цифровую модель шасси, соответствующую раннему этапу разработки болида.

Ожидалось, что в случае с Red Bull RB18 все будет уже по-настоящему. И то, что сегодня показали миру Кристиан Хорнер и его подчиненные, вполне можно потрогать руками. Но уже сейчас видно, что RB18 (или то, что пытался выдать за новую машину коллектив) чрезвычайно сильно похожа на концепт-макет машины 2022 года, который Формула 1 показывала еще летом в Сильверстоуне. Формы понтонов, носового обтекателя, верхнего воздухозаборника и других элементов двух шасси почти не имеют отличий.

Несмотря на некоторую разницу в переднем крыле и носовом обтекателе, можно с высокой долей уверенности предположить, что команда в действительности показала вовсе не RB18, а лишь расцветку 2022 года с акцентом на нового титульного спонсора Oracle. Собственно, начало нового этапа сотрудничества с американской компанией и стало единственной полноценной новостью сегодняшнего дня.

Читайте также: У Red Bull появился новый титульный спонсор

Презентация прототипа машины 2022 года в Сильверстоуне Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Говоря о машине в рамках презентации, глава Red Bull Кристиан Хорнер объяснил: «Мы намерены развивать прошлогодний успех. Цель в том, чтобы постараться удержать титул.

Главный вопрос в том, не проглядели ли мы что-то в правилах, и не преподнесёт ли кто-то другой большой сюрприз в марте».

Менеджер добавил, что та RB18, которая выйдет на старт первого Гран При в Бахрейне, «будет значительно отличаться от той машины, что мы показали сегодня».

Читайте также: Как Ньюи дважды добивался прорыва при смене техрегламента Ф1

Выступать на новинке будут чемпион мира Макс Ферстаппен, который уже объявил о намерении использовать чемпионскую единичку (она появится на борту автомобиля Формулы 1 впервые с 2014 года, когда номер использовал Себастьян Феттель), и победитель одной из гонок прошлого сезона Серхио Перес.

Год назад Red Bull не смогла опередить Mercedes в Кубке конструкторов, хотя вела борьбу до самой последней гонки – глава команды Кристиан Хорнер признавал, что это может негативно сказаться на программе 2022 года, которая не получила максимального количества ресурсов.

Команда из Милтон-Кинса продолжит использовать силовые установки Honda – и хотя официально японский концерн уже покинул Ф1, все двигатели для предстоящего сезона были построены его специалистами на базе в Сакуре. Часть бывших сотрудников Honda перешла в новую компанию по обслуживанию моторов, созданную Red Bull.

Новая машина RB18 впервые выйдет на трассу в рамках съемочного дня, а 23 февраля в Барселоне стартует первая сессия предсезонных тестов.