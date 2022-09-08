Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Версия: Зачем Mercedes хочет нанять Риккардо Следующая / СМИ: Ferrari впереди всех в разработке машины 2023 года
Формула 1 Новости

Red Bull предпочла умолчать о новом шасси из-за бюджетных опасений

У команды все же есть новая машина. Но она не может в этом признаться, так как бюджеты ограничены

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Red Bull предпочла умолчать о новом шасси из-за бюджетных опасений
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Red Bull опровергла, что на ближайших этапах представит новое, облегченное шасси. Более того, по словам главы «Быков» Кристиана Хорнера, этого шасси и не существует вовсе.

Однако по другой информации еще до летнего перерыва Red Bull провела серию краш-тестов нового шасси для получения омологации от FIA. Речь может идти только о втором, принципиально новом шасси для этого сезона. Нынешняя машина уже проходила все необходимы тесты перед стартом сезона, а омологация болидов 2023 года стартует не раньше ноября.

Так почему в Red Bull не выводят новую машину на трассу? По нашим данным, все дело в потолке бюджетов команд. В начале сезона Хорнер уже говорил, что команде может не хватить денег для участия в последних этапах. Кроме того, комментируя слухи об облегченном шасси Red Bull, руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что не представляет, как кто-то мог бы сделать подобное в рамках бюджета.

В Red Bull могли бы рискнуть и все же попытаться выпустить новые болиды не превысив потолка расходов. Однако после летнего перерыва выяснилось, что Макс Ферстаппен и на старом шасси легко побеждает у Ferrari. Таким образом, новинку предпочли «спрятать» и поберечь ради особого случая, как секретное оружие.

Более того, наши источники утверждают, что Red Bull является не единственной командой в Формуле 1, кто уже создал альтернативное шасси для этого сезона. Правда, имя второй такой команды пока остается неизвестным.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Версия: Зачем Mercedes хочет нанять Риккардо
Предыдущая новость

Версия: Зачем Mercedes хочет нанять Риккардо
Следующая новость

СМИ: Ferrari впереди всех в разработке машины 2023 года

СМИ: Ferrari впереди всех в разработке машины 2023 года
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Раскрыто: почему на самом деле пит-стоп Сайнса был таким долгим Гран При Нидерландов
Формула 1

Раскрыто: почему на самом деле пит-стоп Сайнса был таким долгим

Ferrari решила использовать в Монце особый режим мотора Гран При Италии
Формула 1

Ferrari решила использовать в Монце особый режим мотора

Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками Гран При Нидерландов
Формула 1

Технический брифинг: Aston Martin оснастила машину «паутиной» с датчиками

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull Гран При Италии
Формула 1

«Неприемлемо и неуважительно». AlphaTauri вступилась за инженера Red Bull

Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов Гран При Нидерландов
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов

Анализ: Кто выиграл бы в Зандфорте без VSC и рестарта? Гран При Нидерландов
Формула 1

Анализ: Кто выиграл бы в Зандфорте без VSC и рестарта?

Самое важное:

Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки
Формула 1 Формула 1

Сайнс и Шумахер присоединятся к Хэму в конце решетки

Все больше гонщиков меняют силовые установки в Монце

«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место
Формула 1 Формула 1

«Прости, приятель». Хэмилтон отказал Риккардо в шансе занять его место

Пилот Mercedes подтвердил, что намерен выступать в Формуле 1 еще долгое время

Хэмилтон стартует с конца решетки в Монце из-за замены мотора
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стартует с конца решетки в Монце из-за замены мотора

Пилоту поставят новую силовую установку взамен поврежденной в Спа

Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки
Формула 1 Формула 1

Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки

Финскому пилоту потребуются новые элементы силовой установки после поломки в Зандфорте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.