Red Bull предпочла умолчать о новом шасси из-за бюджетных опасений

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Команда Red Bull опровергла, что на ближайших этапах представит новое, облегченное шасси. Более того, по словам главы «Быков» Кристиана Хорнера, этого шасси и не существует вовсе.

Однако по другой информации еще до летнего перерыва Red Bull провела серию краш-тестов нового шасси для получения омологации от FIA. Речь может идти только о втором, принципиально новом шасси для этого сезона. Нынешняя машина уже проходила все необходимы тесты перед стартом сезона, а омологация болидов 2023 года стартует не раньше ноября.

Так почему в Red Bull не выводят новую машину на трассу? По нашим данным, все дело в потолке бюджетов команд. В начале сезона Хорнер уже говорил, что команде может не хватить денег для участия в последних этапах. Кроме того, комментируя слухи об облегченном шасси Red Bull, руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что не представляет, как кто-то мог бы сделать подобное в рамках бюджета.

В Red Bull могли бы рискнуть и все же попытаться выпустить новые болиды не превысив потолка расходов. Однако после летнего перерыва выяснилось, что Макс Ферстаппен и на старом шасси легко побеждает у Ferrari. Таким образом, новинку предпочли «спрятать» и поберечь ради особого случая, как секретное оружие.

Более того, наши источники утверждают, что Red Bull является не единственной командой в Формуле 1, кто уже создал альтернативное шасси для этого сезона. Правда, имя второй такой команды пока остается неизвестным.

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