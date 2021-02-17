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Red Bull предложила отгадать дату своей презентации

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Red Bull предложила отгадать дату своей презентации
Автор:
, Ответственный редактор

Публикация в твиттере не дала точного ответа, когда команда покажет свою машину 2021 года, но позволила строить догадки

Подпись, если переводить дословно, гласит: «Сидим на дате презентации RB16B». Это позволяет нам подтвердить точный индекс машины 2021 года и попытаться отгадать, когда же ее представят.

Возможно, 4 марта – ведь на фото четверо механиков, сидящих на шинах. Не исключено, что 1 марта – на это может указывать надпись PS1 на термочехлах. Или же 8 марта – по общему числу объектов (людей и шин) в центре кадра. Болельщики уже разглядели справа на полу число 33, номер Макса Ферстаппена, и предположили про 3 марта. 

Так или иначе, все это лишь ничем не подтвержденные догадки. Однако появление такой публикации, явно призванной привлечь внимание болельщиков, говорит о скором появлении реального анонса.    

 

Из десяти команд Ф1 восемь уже озвучили дату своих презентаций (а McLaren и вовсе успела провести ее). Кроме Red Bull, тишину пока хранит лишь Haas Никиты Мазепина.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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