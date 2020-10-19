Red Bull предлагала место в Ф1 американской лыжнице

Олимпийская чемпионка по горным лыжам Линдси Вонн заявила, что Red Bull предлагала ей попробовать силы в автоспорте. Четырехкратная чемпионка мира однажды ездила за рулем гоночного болида – в Шпильберге на машине из Формулы Renault 3.5. И после этого обсуждала возможную карьеру с Red Bull.

«Я даже подумывала перейти в Формулу 1, – сказала Вонн в программе In Depth. – Я могла бы стать гонщиком, но от меня хотели полной отдачи. Надо было войти в программу на три года, в течение которых нельзя забеременеть, ничего нельзя. Я была не уверена, что хочу этого, и потому отказалась.

Но это было очень интересное предложение. Я бы хотела попробовать. И они говорили, что если не получится в Ф1, то можно отправиться в NASCAR».

Вонн также отметила огромный финансовый отрыв Ф1 от других видов спорта: «Кажется, зарплата одного гонщика Формулы 1 больше, чем весь годовой бюджет лыжных гонок. А Льюис Хэмилтон явно зарабатывает больше, чем все лыжники вместе взятые».