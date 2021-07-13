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Формула 1 Новости

Red Bull потребовала у FIA расследовать нарушения Mercedes

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Хельмут Марко недоволен неравным отношением FIA к топ-командам

Red Bull потребовала у FIA расследовать нарушения Mercedes

В этом году FIA выпустила несколько технических директив, заставивших команды менять свои машины. Самым громким стал вопрос с отгибающимися назад задними крыльями, которые были запрещены начиная с Гран При Франции.

Запрет поступил после запроса от Mercedes, а сильнее всех от него должны были пострадать в Red Bull. Советник команды Хельмут Марко рассказал, что теперь и австрийцы нашли у Mercedes нарушение правил и, в свою очередь, требуют, чтобы FIA разобралась и с ним.

«Нас кое-что беспокоит, у нас есть запись того, как гнется их крыло, – цитирует Марко AvD Motor & Sport Magazin. – Сейчас мы ждем реакции от FIA. Рассчитываем получить пояснения». 

По словам Марко, на запросы Mercedes в FIA реагируют быстрее:

«Если запрос идет от Mercedes, то все реагируют очень быстро. Заднее крыло, мотор, давление в шинах – все уже разобрано. И все эти запросы были от Mercedes или другой команды с мотором Mercedes».

Советник Red Bull также выразил готовность продолжать закулисную борьбу с Mercedes:

«За пределами трассы идет борьба по ужесточению правил. На нас сыпался ряд технических обвинений, который ни к чему не привел. Если таков их стиль, то мы готовы с этим смириться, пока все не переходит на личный уровень».

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Механик предсказал переворот в борьбе Mercedes и Red Bull и

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Механик предсказал переворот в борьбе Mercedes и Red Bull и
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