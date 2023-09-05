«Red Bull потеряет полсекунды». Вольф предположил эффект от новых мер FIA
По мнению главы Mercedes, кампания по борьбе с излишней гибкостью крыльев может замедлить главных фаворитов нынешнего сезона
С ближайшего этапа в Сингапуре в Формуле 1 начнет действовать Техническая директива TD018, призванная оградить спорт от хитрых решений, позволяющих получить выигрыш в аэродинамической эффективности. Конструкторы научились получать его за счет особой конструкции углепластиковых элементов, которые деформируются под нагрузкой на трассе, но никак не проявляют эти свойства по ходу традиционных статичных тестов.
Теперь решено подходить к проверкам иначе, чтобы «запретить любые конструктивные решения, которые используют локальную согласованность элементов или степени свободы».
Что примечательно, в командах поддержали эту инициативу – все заверили, что сами не опасаются новых правил, но вот нечистые на руку соперники должны пострадать от новой директивы.
Говоря о том, какие перемены в расстановке сил он ожидает увидеть в Сингапуре, глава Mercedes F1 Тото Вольф отметил: «Вообще, это должно быть интересно. Уже хорошо видно, как серьезно откатилась назад Aston Martin, сделав свои крылья менее подвижными. Конечно, деталей я не знаю, так что давайте просто немного подождем, и все станет понятно».
Он продолжил: «Не знаю, кто выиграет от новых правил больше всего. Но весьма вероятно, что Red Bull, например, разом потеряет полсекунды на круге. Это было бы очень здорово, хотя я не могу утверждать этого наверняка».
Говоря о том, чего от ночного этапа на городской трассе ждут в его собственной команде, Тото рассказал: «Начиная с прошлого года я что-то стал очень осторожен в прогнозах. Мне бы хотелось сказать: "Ура, медленная трасса! Это значит, что мы будем на хвосте у Red Bull". Но говорить о подобном едва ли приходится.
Группа команд, которая начинается со второго места, очень плотная. Иногда ее возглавляем мы, иногда – Ferrari, McLaren или Aston Martin. Но у нас есть потенциал, чтобы сражаться в Сингапуре на хорошем уровне и заработать много очков. Надеюсь, [у Льюиса Хэмилтона] получится подняться на третью строчку в общем зачете.
Мы сделаем все возможное, чтобы ехать там как можно быстрее».
Сейчас Хэмилтон идет в таблице четвертым, уступая Фернандо Алонсо шесть баллов.
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