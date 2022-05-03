Red Bull построит аэродинамическую трубу вопреки желанию Ньюи

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Red Bull собирается построить новую аэродинамическую трубу, этот проект сейчас находится в стадии согласования. Информацию изданию Auto Motor und Sport подтвердил спортивный советник команды Хельмут Марко.

Новая труба будет построена непосредственно рядом с базой команды в Милтон Кинс. Сейчас команда использует подобное устройство в Бэдфорде, совместно с AlphaTauri.

Интересно, что против строительства новой трубы выступил главный конструктор «Быков» Эдриан Ньюи. По его мнению, раз уж Формула 1 решила озаботится охраной окружающей среды и экономить энергию, использование аэродинамических труб следует полностью запретить для всех команд, перейдя на компьютерное моделирование.

Ньюи также объяснил, что не так со старой трубой. По его словам, она очень хороша во всем, кроме времени, которое требуется на выход на режим максимальной мощности. В современной Формуле 1 время, отведенное каждой команде на работу в аэродинамической трубе ограничено. И время, которое уходит на раскрутку вентилятора также учитывается.