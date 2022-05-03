Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Источник: Aston Martin откажется от понтонов с двойным днищем Следующая / Бриаторе о молодости Шумахера: Все считали, что Френцен талантливее
Формула 1 Новости

Red Bull построит аэродинамическую трубу вопреки желанию Ньюи

Новая труба нужна потому, что старая очень медленно разгоняется

Автор:
, Редактор
Red Bull построит аэродинамическую трубу вопреки желанию Ньюи
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Red Bull собирается построить новую аэродинамическую трубу, этот проект сейчас находится в стадии согласования. Информацию изданию Auto Motor und Sport подтвердил спортивный советник команды Хельмут Марко.

Новая труба будет построена непосредственно рядом с базой команды в Милтон Кинс. Сейчас команда использует подобное устройство в Бэдфорде, совместно с AlphaTauri.

Интересно, что против строительства новой трубы выступил главный конструктор «Быков» Эдриан Ньюи. По его мнению, раз уж Формула 1 решила озаботится охраной окружающей среды и экономить энергию, использование аэродинамических труб следует полностью запретить для всех команд, перейдя на компьютерное моделирование.

Ньюи также объяснил, что не так со старой трубой. По его словам, она очень хороша во всем, кроме времени, которое требуется на выход на режим максимальной мощности. В современной Формуле 1 время, отведенное каждой команде на работу в аэродинамической трубе ограничено. И время, которое уходит на раскрутку вентилятора также учитывается.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Источник: Aston Martin откажется от понтонов с двойным днищем
Предыдущая новость

Источник: Aston Martin откажется от понтонов с двойным днищем
Следующая новость

Бриаторе о молодости Шумахера: Все считали, что Френцен талантливее

Бриаторе о молодости Шумахера: Все считали, что Френцен талантливее
Больше от
Сергей Иванов
Вольф предложил проводить в Китае три Гран При
Формула 1

Вольф предложил проводить в Китае три Гран При

Так есть ли у новой Формулы Е полный привод? Да, но все сложно
Формула E

Так есть ли у новой Формулы Е полный привод? Да, но все сложно

Стролл уволил главу Aston Martin и заменил его ветераном Ferrari
Автомобили

Стролл уволил главу Aston Martin и заменил его ветераном Ferrari

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами Гран При Майами
Формула 1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами

Марко исключил Хэма, Алонсо и Феттеля из списка талантов
Формула 1

Марко исключил Хэма, Алонсо и Феттеля из списка талантов

Элбон рассказал о Максе: Он самоуверенный, но совсем не высокомерный Тесты Pirelli в Имоле
Формула 1

Элбон рассказал о Максе: Он самоуверенный, но совсем не высокомерный

Самое важное:

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1
Формула 1 Формула 1

«Чуть не схватил жену за ногу». Хилл о необычном опыте просмотра Ф1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен показал шлем для Гран При Майами

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами
Формула 1 Формула 1

Феттель назвал самые опасные места трассы в Майами

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно
Формула 1 Формула 1

В Mercedes нашли решение проблемы «козления». Причем не одно

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.