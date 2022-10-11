Red Bull поставила под сомнение финансовый отчет FIA
В Милтон-Кинсе назвали «неожиданным и разочаровывающим» официальный документ о соблюдении командами Ф1 правила лимита бюджетов в 2021 году
После нескольких переносов FIA представила ожидаемый многими бюджетный отчет за прошлый сезон вечером в понедельник. В нем говорится, что финансовый регламент Ф1 нарушили три команды, но претензии к Williams уже урегулированы, у Aston Martin зафиксированы лишь административные недочеты и лишь Red Bull реально превысила максимальную сумму трат $147,5 млн.
При этом перерасход RBR оказался в пределах 5%, что считается незначительным нарушением и может привести лишь к штрафу.
Ранее в паддоке говорили, что «Быки» в действительности потратили еще больше – звучали даже предположения, что команду могут вообще исключить из чемпионата.
Несмотря на то, что итоговый вердикт оказался куда более мягким, в Red Bull остались недовольны выводами федерации.
«Мы находим слова FIA о «незначительном превышении финансовых параметров» неожиданными и разочаровывающими, – сказано в официальном заявлении команды. – Наши документы за 2021 год, переданные в федерацию, указывают на соблюдение всех требований. В этой связи нам нужно внимательно изучить претензии FIA, так как мы по-прежнему считаем, что выполнили все требования лимита бюджетов на 2021 год.
Несмотря на звучавшие предположения, мы намерены полностью следовать всем процедурам FIA, но с этим условием рассмотрим все доступные нам варианты действий».
В отчете не содержится ни суммы перерасхода команды, ни деталей того, почему траты выросли по сравнению с поданной финансовой отчетностью.
Ранее гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко говорил о возможности незначительного нарушения и диалоге с FIA по вопросу учета расходов в спорных случаем.
5% от суммы в $147,5 млн – это более семи миллионов. На Гран При Японии глава Ferrari Маттиа Бинотто оценил эффект от 5 млн в год в полсекунды на круге.
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