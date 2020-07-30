Red Bull посоветовали нанять Переса вместо Элбона

Серхио Перес может остаться без места в Формуле 1 на 2021 год, несмотря на трехлетний контракт с Racing Point. По слухам, команда готова разорвать с ним договор и выплатить неустойку ради того, чтобы подписать Себастьяна Феттеля.

Феттеля, который в конце года покинет Ferrari, называли также кандидатом на замену Алекса Элбона в Red Bull. Но бывший пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде считает, что Red Bull стоило бы нанять Переса, если тот окажется свободен.

«Если боссы Red Bull умны, то посадят Переса в соседнюю с Ферстаппеном машину, – цитирует ван дер Гарде Racingnews365. – Перес лучше Элбона, особенно в квалификациях, где Алекс неизменно проигрывает Максу по полсекунды.

У Переса хватит скорости, чтобы не отстать от Ферстаппена. И это поможет Максу. Мы видели подобное, когда в Red Bull был Риккардо».

В начале сезона-2020 Элбон уступает Ферстаппену во всех квалификациях и гонках. Чтобы помочь пилоту, Red Bull сменила ему гоночного инженера, вернув в команду Саймона Ренни, ранее работавшего с Марком Уэббером.