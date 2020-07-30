Red Bull посоветовали нанять Переса вместо Элбона
Чеко может пойти на повышение, вылетев из Racing Point?
Серхио Перес может остаться без места в Формуле 1 на 2021 год, несмотря на трехлетний контракт с Racing Point. По слухам, команда готова разорвать с ним договор и выплатить неустойку ради того, чтобы подписать Себастьяна Феттеля.
Феттеля, который в конце года покинет Ferrari, называли также кандидатом на замену Алекса Элбона в Red Bull. Но бывший пилот Ф1 Гидо ван дер Гарде считает, что Red Bull стоило бы нанять Переса, если тот окажется свободен.
«Если боссы Red Bull умны, то посадят Переса в соседнюю с Ферстаппеном машину, – цитирует ван дер Гарде Racingnews365. – Перес лучше Элбона, особенно в квалификациях, где Алекс неизменно проигрывает Максу по полсекунды.
У Переса хватит скорости, чтобы не отстать от Ферстаппена. И это поможет Максу. Мы видели подобное, когда в Red Bull был Риккардо».
В начале сезона-2020 Элбон уступает Ферстаппену во всех квалификациях и гонках. Чтобы помочь пилоту, Red Bull сменила ему гоночного инженера, вернув в команду Саймона Ренни, ранее работавшего с Марком Уэббером.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин