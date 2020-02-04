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Формула 1 / Новость

Red Bull последней объявила дату презентации машины

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Red Bull последней объявила дату презентации машины
Автор:
4 февр. 2020 г., 07:07

Как и ожидалось, команда из Милтон-Кинса представит машину RB16 в один день с Renault – 12 февраля.

В день презентации Red Bull проведет обкатку автомобиля в Сильверстоуне. Это состоится на следующий день после презентации Ferrari, которая первой из всех команд Формулы 1 покажет машину для сезона 2020 года.

В новом сезоне за Red Bull продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон. 

 

Предстоящий сезон станет последним, когда Aston Martin выступает в качестве титульного спонсора Red Bull. С 2021 года британский производитель объединит усилия с Racing Point после недавнего приобретения Лоуренсом Строллом акций автомобильной компании.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Денис Буденков

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