Red Bull последней объявила дату презентации машины
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Как и ожидалось, команда из Милтон-Кинса представит машину RB16 в один день с Renault – 12 февраля.
В день презентации Red Bull проведет обкатку автомобиля в Сильверстоуне. Это состоится на следующий день после презентации Ferrari, которая первой из всех команд Формулы 1 покажет машину для сезона 2020 года.
В новом сезоне за Red Bull продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон.
Предстоящий сезон станет последним, когда Aston Martin выступает в качестве титульного спонсора Red Bull. С 2021 года британский производитель объединит усилия с Racing Point после недавнего приобретения Лоуренсом Строллом акций автомобильной компании.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Red Bull последней объявила дату презентации машины
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