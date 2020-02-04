Red Bull последней объявила дату презентации машины

В день презентации Red Bull проведет обкатку автомобиля в Сильверстоуне. Это состоится на следующий день после презентации Ferrari, которая первой из всех команд Формулы 1 покажет машину для сезона 2020 года.

В новом сезоне за Red Bull продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон.

Предстоящий сезон станет последним, когда Aston Martin выступает в качестве титульного спонсора Red Bull. С 2021 года британский производитель объединит усилия с Racing Point после недавнего приобретения Лоуренсом Строллом акций автомобильной компании.