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Год назад Макс Ферстаппен приехал на Гран При Нидерландов, уступая в общем зачете три очка лидирующему Льюису Хэмилтону. Тогда пилот Red Bull привел трибуны в восторг, стартовав с поула и одержав уверенную победу.

Сейчас положение в чемпионате выглядит совсем иначе: Макс уверенно движется ко второму титулу, хотя и не сможет ни при каких раскладах гарантировать его уже в этот уик-энд.

Глава RBR Кристиан Хорнер заверил, что почти 100-очковое преимущество над соперниками не в коем случае не станет для Ферстаппена поводом для расслабленности. Но и давление, вызванное ожиданиями поклонников, не должно помешать ему.

«Я думаю, ты должен уметь держать прессинг, – объяснил Хорнер, отвечая в Спа на вопрос Motorsport.com. – Если не умеешь – начинаются ошибки.

Так что мы будем подходить к этапу в Зандфорте столь же дисциплинировано, как и ко всем прошедшим Гран При этого сезона. У Макса в этот раз не будет никаких дополнительных мероприятий по сравнению с обычными уик-эндами.

Понятно, что вокруг трассы будет много шума. Но мы постараемся создать для Макса своего рода пузырь – разумеется, внутри команды – и попробуем грамотно работать со своими ожиданиями».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, впереди Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, Mercedes W12. Гран При Нидерландов 2021 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Хорнер добавил: «Понятно, что ожидания от Макса очень велики. Он вернется на домашнюю трассу в статусе чемпиона мира, с "единичкой" на машине. Мы видели, какая атмосфера была там в прошлом году. Думаю, сейчас она будет даже круче».

Глава команды отметил, что за восемь гонок до завершения сезона у его подопечных не может быть никаких оснований для самоуспокоенности.

«Если посмотреть на таблицы чемпионата, там все для нас складывается очень здорово, – объяснил Кристиан. – Но ситуация может измениться очень быстро.

Мы уже видели это: кажется, после Австралии мы уступали [Ferrari] 46 очков, но затем смогли отыграть их буквально за пару гонок.

Так что наша главная задача на каждом этапе – это успех в конкретной гонке. А таблицы общего зачета пусть формируются, как уж выйдет. Нам сейчас важно сохранять набранный темп».

Пилоты Red Bull Racing выиграли девять из 11 последних Гран При, для Ферстаппена победа на домашней трассе в ближайшие выходные станет 30-й в карьере.

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