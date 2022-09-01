Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд Следующая / Расписание Гран При Японии и США изменят для тестов Pirelli
Формула 1 / Гран При Нидерландов Новость

Red Bull посадит Ферстаппена «в пузырь» на домашнем для пилота этапе

Кристиан Хорнер объяснил, как попробует защитить действующего чемпиона от излишнего прессинга со стороны фанатов

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Red Bull посадит Ферстаппена «в пузырь» на домашнем для пилота этапе
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Год назад Макс Ферстаппен приехал на Гран При Нидерландов, уступая в общем зачете три очка лидирующему Льюису Хэмилтону. Тогда пилот Red Bull привел трибуны в восторг, стартовав с поула и одержав уверенную победу. 

Сейчас положение в чемпионате выглядит совсем иначе: Макс уверенно движется ко второму титулу, хотя и не сможет ни при каких раскладах гарантировать его уже в этот уик-энд. 

Глава RBR Кристиан Хорнер заверил, что почти 100-очковое преимущество над соперниками не в коем случае не станет для Ферстаппена поводом для расслабленности. Но и давление, вызванное ожиданиями поклонников, не должно помешать ему.

«Я думаю, ты должен уметь держать прессинг, – объяснил Хорнер, отвечая в Спа на вопрос Motorsport.com. – Если не умеешь – начинаются ошибки.

Так что мы будем подходить к этапу в Зандфорте столь же дисциплинировано, как и ко всем прошедшим Гран При этого сезона. У Макса в этот раз не будет никаких дополнительных мероприятий по сравнению с обычными уик-эндами. 

Понятно, что вокруг трассы будет много шума. Но мы постараемся создать для Макса своего рода пузырь – разумеется, внутри команды – и попробуем грамотно работать со своими ожиданиями».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, впереди Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, Mercedes W12. Гран При Нидерландов 2021 года

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16B, впереди Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, Mercedes W12. Гран При Нидерландов 2021 года

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Хорнер добавил: «Понятно, что ожидания от Макса очень велики. Он вернется на домашнюю трассу в статусе чемпиона мира, с "единичкой" на машине. Мы видели, какая атмосфера была там в прошлом году. Думаю, сейчас она будет даже круче».

Глава команды отметил, что за восемь гонок до завершения сезона у его подопечных не может быть никаких оснований для самоуспокоенности. 

«Если посмотреть на таблицы чемпионата, там все для нас складывается очень здорово, – объяснил Кристиан. – Но ситуация может измениться очень быстро. 

Мы уже видели это: кажется, после Австралии мы уступали [Ferrari] 46 очков, но затем смогли отыграть их буквально за пару гонок.  

Так что наша главная задача на каждом этапе – это успех в конкретной гонке. А таблицы общего зачета пусть формируются, как уж выйдет. Нам сейчас важно сохранять набранный темп».

Пилоты Red Bull Racing выиграли девять из 11 последних Гран При, для Ферстаппена победа на домашней трассе в ближайшие выходные станет 30-й в карьере.

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд
Предыдущая новость

Глава Aston Martin: Алонсо получает информацию из всех команд
Следующая новость

Расписание Гран При Японии и США изменят для тестов Pirelli

Расписание Гран При Японии и США изменят для тестов Pirelli
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»
Формула 1

Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»

Анализ: Есть ли у Херты шанс попасть в Ф1?
Формула 1

Анализ: Есть ли у Херты шанс попасть в Ф1?

Источник: контракт Шумахера с Ferrari истекает в конце 2022 года
Формула 1

Источник: контракт Шумахера с Ferrari истекает в конце 2022 года

Макс Ферстаппен Больше от
Макс Ферстаппен
Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков
Формула 1

Брандл: Победы Ферстаппена скоро начнут раздражать болельщиков

Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца Гран При Нидерландов
Формула 1

Ферстаппен раскрасил шлем для домашнего Гран При в цвета отца

Что мировые СМИ написали про Гран При Бельгии Гран При Бельгии
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Бельгии

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Red Bull взяла напарника Ферстаппена по сим-рейсингу в пилоты симулятора Гран При Бельгии
Формула 1

Red Bull взяла напарника Ферстаппена по сим-рейсингу в пилоты симулятора

Марко поставил Red Bull цель на конец сезона
Формула 1

Марко поставил Red Bull цель на конец сезона

Хорнер объяснил невероятную скорость Ферстаппена в Спа Гран При Бельгии
Формула 1

Хорнер объяснил невероятную скорость Ферстаппена в Спа

Самое важное:

Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа
Формула 1 Формула 1

Штраф или риск схода? Льюис не сможет использовать в Зандфорте мотор из Спа

Команда Mercedes оказалась перед сложным выбором: восстановить двигатель Хэмилтона после аварии в Бельгии все еще реально, но это потребует времени

Гасли проговорился о новом контракте. По его словам, брачном
Формула 1 Формула 1

Гасли проговорился о новом контракте. По его словам, брачном

Гонщик AlphaTauri попробовал объяснить свои слова, случайно подслушанные по ходу уик-энда в Спа. Вышло, вроде бы, довольно убедительно

Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа
Формула 1 Формула 1

Леклер попросил изменить правила Ф1 после неудачи в Спа

Гонщик Ferrari попросил сделать так, чтобы они с коллегами по пелотону больше не выбрасывали пленки от визоров на трассу

Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»
Формула 1 Формула 1

Алонсо извинился перед Хэмилтоном, которого в Спа назвал «идиотом»

Также Фернандо попенял британской прессе, что та слишком уж ревностно стоит на защите своих пилотов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.