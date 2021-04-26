Red Bull попыталась «увести» у Mercedes еще несколько мотористов. Ответ был жестким

На прошлой неделе стало известно, что новое моторной подразделение Red Bull возглавит сотрудник Mercedes Бен Ходжкинс. Этот переход стал первой утечкой важных кадров Mercedes в другую команду с момента возвращения немцев в Ф1.

По данным итальянской редакции Motorsport.com, Ходжкинс решил уйти не один, а переманить с собой еще 3-5 сотрудников Mercedes. Этот подход не понравился немецкой команде, которая в итоге решила применить в ответ жесткие меры.

По регламенту Mercedes может отправить Ходжкинса в длительный отпуск до его перехода в другую команду, так как он имел доступ к техническим секретам. Из-за попыток переманить других сотрудников, в Брэкли решили потребовать для Ходжкинса паузу в работе до конца 2022 года. Таким образом, специалисту придется полтора сезона провести без работы, прежде чем он сможет возглавить моторный департамент Red Bull.

При этом пока неизвестно, удастся ли Ходжкинсу забрать с собой из Mercedes нескольких подчиненных. Однако младший персонал правила принудительного отпуска не затрагивают, что позволит другим работникам Mercedes сразу приступить к выполнению обязанностей в Red Bull.

Дополнительная информация: Франко Нуньес