Red Bull попытается изменить правила Ф1 из-за крыла Хэмилтона

Льюис Хэмилтон был исключен из протокола квалификации Гран При Бразилии из-за нарушения технического регламента. Судьи обнаружили, что при активации системы DRS заднее крыло на его болиде открывается сильнее положенного.

В Mercedes уверяют, что увеличенное отверстие было лишь следствием поломки крыла. Однако в Red Bull уверены, что это хитрая система, которая позволяет Mercedes развивать более высокую скорость на прямых.

«Мы очень хорошо знаем, в чем там дело, – сказал Хорнер в эфире Sky Sports. – Очевидно, что это позволяет их машине развивать такую скорость, иначе бы такого не получилось. Для этого потребовалось бы огромное количество лошадиных сил. Сейчас мы пытаемся понять, как все работает, и будем отталкиваться уже от этого».

Хорнеру напомнили об изданной после запроса Mercedes технической директиве, которая запретила гибкое заднее крыло Red Bull. Он предположил, что теперь уже Red Bull может повлиять на появление новой директивы:

«Такова Формула 1, разве нет? Та директива изменила процедуру проверки заднего крыла. Может, нужно новое изменение. В Ф1 много умных инженеров, в этом тут весь смысл.

Я говорю лишь о том, что мы давно это видели, но решения принимает FIA. Правила весьма лаконичны, а ограничений всегда становится больше. Мы будем следить за этим, потому что Льюис был вообще в другой лиге. В момент обгона Норриса он ехал на 27 км/ч быстрее, это просто другая лига».