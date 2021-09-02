Red Bull попросила проверить мотор Mercedes на легальность
Немцев подозревают в прибавке в 20 л.с. в обход правил
В паддоке Формулы 1 появились подозрения насчет силовой установки Mercedes. В Red Bull и Ferrari сочли подозрительной прибавку скорости, которой немцы добились в середине сезона.
При помощи данных GPS соперники установили, что мотор Mercedes стал выдавать больше мощности. Учитывая, что доработка двигателя по ходу сезона возможна только в сфере надежности, увеличение мощности может быть свидетельством нарушения регламента.
В Red Bull полагают, что роста мощности Mercedes достиг за счет изменений в интеркулере. Источники Auto Motor und Sport сообщают, что это могло дать двигателю дополнительные 20 л.с., которые и обеспечили все улучшение формы немецкой команды по ходу сезона.
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