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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Red Bull попросила проверить мотор Mercedes на легальность

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Немцев подозревают в прибавке в 20 л.с. в обход правил

Red Bull попросила проверить мотор Mercedes на легальность

В паддоке Формулы 1 появились подозрения насчет силовой установки Mercedes. В Red Bull и Ferrari сочли подозрительной прибавку скорости, которой немцы добились в середине сезона. 

При помощи данных GPS соперники установили, что мотор Mercedes стал выдавать больше мощности. Учитывая, что доработка двигателя по ходу сезона возможна только в сфере надежности, увеличение мощности может быть свидетельством нарушения регламента.

В Red Bull полагают, что роста мощности Mercedes достиг за счет изменений в интеркулере. Источники Auto Motor und Sport сообщают, что это могло дать двигателю дополнительные 20 л.с., которые и обеспечили все улучшение формы немецкой команды по ходу сезона.

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