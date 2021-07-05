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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Red Bull попросила наказать Норриса. А потом сама получила штрафы

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Гоночный директор FIA рассказал о запросах команд по ходу Гран При Австрии

Red Bull попросила наказать Норриса. А потом сама получила штрафы

Некоторые решения судей Гран При Австрии командам и болельщикам Формулы 1 показались спорными. Особенно много возмущений вызвало наказание Ландо Норриса за борьбу с Серхио Пересом на старте гонки. Пилот McLaren получил штраф за то, что не оставил сопернику места на трассе.

Позднее два штрафа за подобные инциденты получил сам Перес. Причем в обоих случаях его жертвой стал Шарль Леклер. Гоночный директор FIA Майкл Маси рассказал, что разобрать эпизоды во время гонки просили сами команды.

«Red Bull связался с нами немедленно, попросив разобрать эпизод между Норрисом и Пересом, – рассказал Маси. – А Ferrari в обоих случаях просила оценить инциденты между Пересом и Леклером. Могла быть еще пара запросов, но больше случаев, которые привели бы к разбирательствам, не было».

Особенное недовольство McLaren вызвало то, что Норрис получил два штрафных балла и довел их общее число до 10. При том, что после 12 баллов пилот получает автоматическую дисквалификацию на одну гонку. Но Маси проблем тут не увидел.

«Такая у нас штрафная система, – сказал гоночный директор. – Нужно приспосабливать свой стиль езды к этим правилам. Так что ничего особо жесткого я тут не вижу. Мы обсуждали это в конце прошлого года и вместе с Ф1 и командами решили не менять правила на этот сезон. А уж посреди сезона точно ничего менять не станем. Все команды согласились с этой системой и стюарды ее используют».

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