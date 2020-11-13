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Формула 1 / Новость

Red Bull попросила Honda подготовить мотор-2022

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Red Bull попросила Honda подготовить мотор-2022
Автор:
, редактор

Хельмут Марко отправится в Японию убеждать боссов Honda

Red Bull пытается договориться с Honda о продолжении сотрудничества после 2021 года. В ближайшее время советник RBR Хельмут Марко отправится в Японию для переговоров с руководителями Honda.

Ранее японский производитель объявил, что покинет Формулу 1 по окончании сезона-2021. Red Bull хочет строить силовые установки сама, однако не сможет сама их разрабатывать. 

Команда пыталась настоять на заморозке двигателей с 2021 года, чтобы избежать дальнейших разработок, однако конкуренты оказались против. Возможно, заморозить моторы удастся в 2022 году. Чтобы быть к этому готовой, Red Bull хочет попросить Honda о помощи зимой-2021/22 с доработкой двигателя, после чего команда сама бы строила установки.

«Официальных договоренностей нет, но обсуждение идет, – сообщил Марко австрийскому ТВ. – Кажется, компромисс возможен. Процесс идет, стакан наполовину пуст и наполовину полон. Но мы на позитивной стороне».

Марко также обсудит с боссами Honda перевод в Ф1 японского пилота Юки Цуноды. Но приоритетом будет договор о продлении сотрудничества.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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