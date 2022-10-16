Red Bull поможет Пересу победить Леклера
Команда пообещала, что отныне все усилия будут направлены на борьбу за вице-чемпионство
До Гран При Японии команда Red Bull работала преимущественно на Макса Ферстаппена, модернизируя болид по его требованиям и добиваясь, чтобы машина ему максимально подходила.
Однако в Японии Ферстаппен взял титул, а его напарник Чеко Перес вышел на вторую строчку в личном зачете. Глава команды Кристиан Хорнер пообещал, что теперь Red Bull станут работать преимущественно на Переса, чтобы он укрепился на втором месте.
«Макс отлично себя показал, вся команда им гордится, – сказал Хорнер. – Но теперь у нас сместилась цель – надо завоевать Кубок конструкторов, ну и хорошо бы помочь Чеко стать вице-чемпионом.
Мы уже видели, как в конце Гран При Японии Чеко опередил Шарля Леклера и стал вторым. Это было для нас приятным сюрпризом.
Что касается Кубка конструкторов, то он уже был в наших руках во времена Себастьяна Феттеля. Для нас было важнее завоевать титул в личном зачете, и в прошлом году мы доказали, что способны на это. Избавившись от такой ответственности, в этом году нам стало легче достигать целей».
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