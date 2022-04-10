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Макс Ферстаппен занимал вторую позицию по ходу австралийской гонки, когда отказ машины вынудил гонщика остановиться и покинуть кокпит за 20 кругов до финиша.

Это уже второй сход действующего чемпиона – в марте он уже вынужден был досрочно завершить гонку в Сахире, где также имел максимальные шансы подняться на подиум. В итоге отставание Макса от лидера сезона Шарля Леклера выросло до 46 очков.

Ферстаппен назвал такую надежность машины неприемлемой, а в команде после предварительного анализа пришли к выводу, что причиной остановки стали проблемы в топливной системе.

Позже по ходу дня, общаясь с корреспондентами на пресс-брифинге, глава RBR Кристиан Хорнер поделился новыми деталями случившегося.

«Пока все выглядит как поломка в топливной системе, но уже за пределами бака, – объяснил он. – Сейчас машина находится на особом хранении, все необходимые детали будут отправлены в Японию, после чего мы постараемся как можно скорее установить точные причины».

Хорнер добавил, что поломка в Мельбурне никак не связана с теми проблемами, которые возникли у Ферстаппена и другого гонщика команды Серхио Переса в Сахире, где разрежение не позволило выкачать из бака остатки горючего.

«Эти случаи не имеют ничего общего между собой, – подтвердил он. – Но нам в любом случае необходимо оперативно разобраться и все исправить».

После трех Гран При Red Bull уже почти вдвое отстает по очкам от лидирующей в Кубке конструкторов Ferrari, однако пока это не вызывает у «Быков» серьезной озабоченности.

«Позади только 10% чемпионата, – объяснил Кристиан. – Впереди еще очень много событий».

Сезон Формулы 1 продолдится через две недели в итальянской Имоле.