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Red Bull показала в Нью-Йорке машину Ф1, назвав ее RB19

На презентации поклонники гонок смогли увидеть только шасси с новой ливреей, но это пока не машина 2023 года

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Филип Клерен
, журналист (Нидерланды)
Red Bull показала в Нью-Йорке машину Ф1, назвав ее RB19
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Несмотря на громкие анонсы и серьезные ожидания, Red Bull все же не показала свой новый автомобиль. Очень ранняя дата и необычное место церемонии потребовались для того, чтобы объявить о партнерстве с Ford и порадовать титульного спонсора Oracle. 

Ливрея, которую команда представила на шоу-каре, оказалась очень похожей на прошлогоднюю. Так что тем, кто хочет увидеть настоящую RB19, придется запастись терпением на пару недель – тесты в Бахрейне стартуют 23 февраля, но машина может «засветиться» чуть раньше по ходу обкатки в формате съемочного дня. 

Дополнение: «RB19 будет другой». Хорнер признал, что Red Bull показала в Нью-Йорке макет

Главным же стал, без сомнений, анонс предстоящего сотрудничества с Ford, которое стартует в 2026-м – спустя 22 года после того, как компания за бесценок продала Дитриху Матешицу свою команду Jaguar. Австриец сделал из нее сверхуспешный проект Red Bull Racing, и теперь «Голубой овал» вновь будет иметь к своему бывшему коллективу прямое отношение. 

Однако в 2023-м команда из Минтон-Кинса продолжит использовать моторы собственной постройки, которые являются техническим наследием Honda. На машине можно увидеть логотипы японского концерна, тогда как прежде там были наклейки его гоночного отделения HRC.

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Команда впервые с 2014 года начинает чемпионат, владея обоими титулами. Макс Ферстаппен и Серхио Перес продолжат выступать в ее составе – в прошлом сезоне они выиграли 17 Гран При из 22, что обеспечило Red Bull статус доминирующей силы чемпионата.

Лишь в первых гонках, когда машина RB18 была слишком тяжелой, Ferrari удавалось бороться с «Быками». С четвертого Гран При и до конца сезона Red Bull уступила соперникам всего три победы. 

Вместе с призовыми гонщиками в церемонии принял участие и вернувшийся в RBR в качестве резервиста Даниэль Риккардо. 

Также на презентации Хорнер рассказал о новой программе для болельщиков. Любой из них может прислать в Red Bull свой вариант ливреи для RB19, команда выберет самые интересные из них – и использует их в трех американских гонках предстоящего сезона Ф1. 

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