Red Bull показала в Нью-Йорке машину Ф1, назвав ее RB19

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Несмотря на громкие анонсы и серьезные ожидания, Red Bull все же не показала свой новый автомобиль. Очень ранняя дата и необычное место церемонии потребовались для того, чтобы объявить о партнерстве с Ford и порадовать титульного спонсора Oracle.

Ливрея, которую команда представила на шоу-каре, оказалась очень похожей на прошлогоднюю. Так что тем, кто хочет увидеть настоящую RB19, придется запастись терпением на пару недель – тесты в Бахрейне стартуют 23 февраля, но машина может «засветиться» чуть раньше по ходу обкатки в формате съемочного дня.

Дополнение: «RB19 будет другой». Хорнер признал, что Red Bull показала в Нью-Йорке макет

Главным же стал, без сомнений, анонс предстоящего сотрудничества с Ford, которое стартует в 2026-м – спустя 22 года после того, как компания за бесценок продала Дитриху Матешицу свою команду Jaguar. Австриец сделал из нее сверхуспешный проект Red Bull Racing, и теперь «Голубой овал» вновь будет иметь к своему бывшему коллективу прямое отношение.

Однако в 2023-м команда из Минтон-Кинса продолжит использовать моторы собственной постройки, которые являются техническим наследием Honda. На машине можно увидеть логотипы японского концерна, тогда как прежде там были наклейки его гоночного отделения HRC.

Red Bull RB19

Команда впервые с 2014 года начинает чемпионат, владея обоими титулами. Макс Ферстаппен и Серхио Перес продолжат выступать в ее составе – в прошлом сезоне они выиграли 17 Гран При из 22, что обеспечило Red Bull статус доминирующей силы чемпионата.

Лишь в первых гонках, когда машина RB18 была слишком тяжелой, Ferrari удавалось бороться с «Быками». С четвертого Гран При и до конца сезона Red Bull уступила соперникам всего три победы.

Вместе с призовыми гонщиками в церемонии принял участие и вернувшийся в RBR в качестве резервиста Даниэль Риккардо.

Также на презентации Хорнер рассказал о новой программе для болельщиков. Любой из них может прислать в Red Bull свой вариант ливреи для RB19, команда выберет самые интересные из них – и использует их в трех американских гонках предстоящего сезона Ф1.