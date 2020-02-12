Red Bull показала машину 2020 года

Кадры новой модели, получившей индекс RB16, команда показала в среду в социальных сетях. На этот же день запланирована ее обкатка на трассе в Сильверстоуне.

В сезоне-2019 Red Bull, начав сотрудничество с мотористами Honda, стараниями Макса Ферстаппена одержала три победы в Гран При и стала третьей в итоговой таблице Кубка конструкторов.

Голландский пилот недавно продлил контракт с Red Bull до конца 2023 года, его напарником в предстоящем сезоне будет Алекс Элбон. Представитель Таиланда прошлым летом заменил в команде Пьера Гасли, но пока ни разу не смог подняться на подиум.

Официально команда будет именоваться Aston Martin Red Bull Racing, но британский производитель спорткаров уже анонсировал завершение отношений в конце 2020-го из-за смены собственников и начала поддержки Racing Point.

Ранее Haas показала рендеры своей машины 2020 года, а Mercedes представила обновленную ливрею на прошлогоднем шасси.