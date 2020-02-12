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Формула 1 / Новость

Red Bull показала машину 2020 года

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Red Bull показала машину 2020 года
Автор:
, Ответственный редактор
12 февр. 2020 г., 09:01

Приняв эстафету у Ferrari, команда из Милтон-Кинса второй представила свой автомобиль для предстоящего сезона – он сохранил хорошо знакомую фирменную ливрею «Красных быков»

Кадры новой модели, получившей индекс RB16, команда показала в среду в социальных сетях. На этот же день запланирована ее обкатка на трассе в Сильверстоуне. 

 

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В сезоне-2019 Red Bull, начав сотрудничество с мотористами Honda, стараниями Макса Ферстаппена одержала три победы в Гран При и стала третьей в итоговой таблице Кубка конструкторов.

Голландский пилот недавно продлил контракт с Red Bull до конца 2023 года, его напарником в предстоящем сезоне будет Алекс Элбон. Представитель Таиланда прошлым летом заменил в команде Пьера Гасли, но пока ни разу не смог подняться на подиум.

Официально команда будет именоваться Aston Martin Red Bull Racing, но британский производитель спорткаров уже анонсировал завершение отношений в конце 2020-го из-за смены собственников и начала поддержки Racing Point.

Ранее Haas показала рендеры своей машины 2020 года, а Mercedes представила обновленную ливрею на прошлогоднем шасси.  

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Список

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
1/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
2/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
3/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
4/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
5/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
6/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
7/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Фрагмент Red Bull Racing RB16

Фрагмент Red Bull Racing RB16
8/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
9/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Александр Элбон, Red Bull Racing

Александр Элбон, Red Bull Racing
10/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
11/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
12/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
13/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Александр Элбон, Red Bull Racing

Александр Элбон, Red Bull Racing
14/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

Гонщики Red Bull Racing Александр Элбон и Макс Ферстаппен

Гонщики Red Bull Racing Александр Элбон и Макс Ферстаппен
15/15

Фотограф: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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