Red Bull показала машину 2020 года
Приняв эстафету у Ferrari, команда из Милтон-Кинса второй представила свой автомобиль для предстоящего сезона – он сохранил хорошо знакомую фирменную ливрею «Красных быков»
Кадры новой модели, получившей индекс RB16, команда показала в среду в социальных сетях. На этот же день запланирована ее обкатка на трассе в Сильверстоуне.
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В сезоне-2019 Red Bull, начав сотрудничество с мотористами Honda, стараниями Макса Ферстаппена одержала три победы в Гран При и стала третьей в итоговой таблице Кубка конструкторов.
Голландский пилот недавно продлил контракт с Red Bull до конца 2023 года, его напарником в предстоящем сезоне будет Алекс Элбон. Представитель Таиланда прошлым летом заменил в команде Пьера Гасли, но пока ни разу не смог подняться на подиум.
Официально команда будет именоваться Aston Martin Red Bull Racing, но британский производитель спорткаров уже анонсировал завершение отношений в конце 2020-го из-за смены собственников и начала поддержки Racing Point.
Ранее Haas показала рендеры своей машины 2020 года, а Mercedes представила обновленную ливрею на прошлогоднем шасси.
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Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Фрагмент Red Bull Racing RB16
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Александр Элбон, Red Bull Racing
Фотограф: Red Bull Content Pool
Гонщики Red Bull Racing Александр Элбон и Макс Ферстаппен
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Red Bull показала машину 2020 года
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