Японский производитель решил не продолжать программу в Формуле 1 по окончании будущего сезона, объявив о планах перераспределить свои ресурсы в пользу электрических технологий.

Это означает, что с 2022 года команды Red Bull и AlphaTauri остаются в Ф1 без силовых установок.

Новость о потере Honda прозвучала спустя всего несколько недель после подписания всеми участниками чемпионата мира нового Договора Согласия, который накладывает на всех участников чемпионата обязательства участия в нем до конца 2025 года.

В Honda дали понять, что сообщили Red Bull о своих сомнениях относительно будущего в августе, а окончательно определились в конце сентября, когда Договор Согласия уже был подписан.

Теперь обе команды оказались в крайне затруднительном положении, так как в самое ближайшее время им нужно отыскать нового поставщика двигателей.

Отношения с Renault в Red Bull испортили перед недавним расставанием, у Mercedes с 2021 года станет три клиента, не считая собственной команды, а моторы Ferrari сейчас откровенно неконкурентоспособны.

Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заверил, что две команды продолжат выступления в чемпионате, хотя нового поставщика силовых установок у них пока нет.

«Прямо сейчас мы сконцентрированы на оставшейся части 2020 года и сезоне-2021, которые проведем с Honda в споре за победы и хорошие позиции в чемпионате, – цитирует Марко пресс-служба Red Bull. – Параллельно мы будем работать над поиском самых лучших решений по силовым установкам, которые будем использовать с 2022 года.

Мы сохраняем верность чемпионату, поскольку обе команды подписали Договор Согласия Ф1».

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер добавил, что уважает решение Honda.

«Наша команда понимает, сколь непростым для Honda Motor Company оказалось решение покинуть Ф1 в конце 2021 года, – сказал он. – Автомобильная индустрия меняется, и это привело к решению Honda перераспределить ресурсы. Мы понимаем и уважаем их мотивы.

Для нас это решение несет в себе очевидные сложности. Но мы выступаем уже давно, у нас сильная структура, мы хорошо подготовлены и оснащены, чтобы умело справиться с ситуацией, что уже доказывали прежде.

Конечно, нас огорчает невозможность продолжить сотрудничество с Honda, однако мы невероятно горды теми успехами. которых смогли достичь сообща. Это пять побед и еще 15 подиумов команд, принадлежащих Red Bull, которые мы добыли благодаря Honda, их невероятным усилиям и преданности делу».