Red Bull подтвердила переговоры с McLaren о поставках моторов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне старта тестов Формулы 1 в Бахрейне журналисты разузнали, что большой босс McLaren Зак Браун приезжал на базу Red Bull в Милтон-Кинсе. Тогда стороны никак не комментировали этот визит, но по ходу Гран При Бахрейна стали известны его подробности.

Как и предполагалось, стороны начали переговоры о поставках моторов. Сейчас McLaren является клиентом Mercedes, но недавно в паддоке появились слухи о возможности возрождения партнерства команды с Honda.

По всей видимости, в Уокинге сейчас изучают варианты на будущее – с 2026 года Формула 1 получит совсем другие двигатели, которые отличаются от нынешних отсутствием теплового мотор-генератора MGU-H и более мощной гибридной составляющей.

На вопрос о том, зачем Зак Браун приезжал к Red Bull, глава команды Кристиан Хорнер с улыбкой ответил: «Мне казалось, он ездит к нам обедать!»

«Мы являемся производителем моторов по регламенту 2026 года, – продолжил британец уже серьезно. – Потому неизбежно, что идут дискуссии о потенциальных поставках. И совершенно естественно, что мы общаемся с теми, кто может стать нашим клиентом».

Глава McLaren Андреас Зайдль добавил: «У нас устойчивое партнерство с HPP (подразделением Mercedes – прим.ред.). В то же время, мы ищем пути движения вперед. А для этого нужно понимать, какие варианты возможны.

Это естественно. Едва ли такие переговоры можно назвать сюрпризом».

Хорнер отметил, что для Red Bull Powertrains, которая сейчас снабжает своей продукцией саму команду из Милтон-Кинса и AlphaTauri, новый контракт не принесет дополнительных денег.

«Сейчас работает лимит бюджетов, – объяснил он. – Он позволяет поддерживать и контролировать затраты. Стоимость снабжения клиентов ограничена.

Из того, что мы видим сейчас, от поставок моторов клиентам не получить никакой прибыли».

При этом кроме денег производитель получает от клиента данные, которые помогают в исследованиях. Кроме того, это своего рода инструмент политического влияния и включения команды в сферу своих интересов.