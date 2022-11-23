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Формула 1 Новость

Red Bull подтвердила контракт с Риккардо. Он станет третьим пилотом

Команда официально сообщила о возобновлении сотрудничества с австралийцем, который принес ей семь побед в Гран При

Меган Уайт
Автор:
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Red Bull подтвердила контракт с Риккардо. Он станет третьим пилотом
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Объявление было давно ожидаемым – о контактах Даниэля Риккардо со своей бывшей командой первым рассказал Тото Вольф в начале ноября, а затем эту информацию подтвердил (хотя затем опроверг) гоночный консультант Хельмут Марко. 

33-летний австралиец, который потерял место в McLaren, не будет принимать участие в гоночных уик-эндах, однако поможет команде в работе на симуляторе, а главной его задачей станет участие во всевозможных шоу-программах и демонстрационных заездах.

Риккардо выступал за Red Bull с 2014 по 2018 год, но покинул команду из-за обострения внутренней конкуренции с Максом Ферстаппеном.

«Улыбка говорит сама за себя, я очень рад вернуться домой и стать третьим гонщиком Red Bull Racing в 2023 году, – цитирует пилота пресс-служба. – У меня уже есть множество приятных воспоминаний, но очень приятно получить теплый прием от Кристиана, доктора Марко и всей команды. 

Если говорить лично обо мне, возможность внести собственный вклад в работу лучшей команды в Ф1 очень привлекает меня. В то же время, это позволит мне перезарядить батареи и выбрать новые цели».

Ранее Риккардо говорил, что нацелен вернуться в пелотон, если поймет, что действительно хочет этого. Также он допускал, что вовсе завершит карьеру.

 
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Фото: Red Bull Content Pool

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