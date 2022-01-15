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Формула 1 Новость

Red Bull подразнила наброском машины 2022 года

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия

Команда показала тизер модели, которая получит индекс RB18

Red Bull подразнила наброском машины 2022 года

Поздно вечером в четверг Red Bull опубликовала в социальных сетях изображение своей машины для нового сезона Ф1 – вот только увидеть на нем можно разве что очертания заднего антикрыла. Потому главная информация в другом – машина получила индекс RB18.

Как известно, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен завоевал титул чемпиона за рулем Red Bull RB16B – из-за заморозки правил в Милтон-Кинсе решили дополнить название шасси 2020 года, а не брать новое. Теперь выяснилось, что «семнадцатой» машины не будет вовсе. 

Говоря о самом изображении, можно отметить плавные переходы от плоскости к торцевым пластинам крыла – это специально прописано в правилах, чтобы избежать формирования здесь мощных вихрей, которые затрудняют пилотам преследование соперника. 

Пока Red Bull не назвала точную дату презентации новой машины, но почти точно можно говорить, что мероприятие пройдет в онлайн-режиме незадолго до старта тестов 23 февраля в Барселоне.  

Гонщиками команды в новом сезоне останутся Макс Ферстаппен и Серхио Перес. 

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