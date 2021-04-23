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Формула 1 / Новость

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes

Автор:
, Главный редактор

Бен Ходжкинсон покинул компанию, куда пришел около 20-ти лет назад – еще до того, как она перешла под контроль Mercedes

Red Bull подписала первый контракт с известным мотористом. Раньше он работал в Mercedes

Подразделение Red Bull Powertrains, которое со следующего года будет выпускать силовые установки для болидов Формулы 1 и станет своеобразным наследником моторной программы Honda, заключило первый контракт с известным в этой сфере техническим специалистом. 

Техническим директором Red Bull Powertrains станет Бен Ходжкинсон – до недавнего времени этот британский инженер работал в моторном подразделении Mercedes, где отвечал за разработки двигателей внутреннего сгорания. На заглавном фото инженер вместе с пилотами Mercedes празднует успех команды на Гран При Японии 2014 года.

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Ходжкинсон начал карьеру в британских инжиниринговых компаниях, где участвовал в разработке моторов для раллийных Ford Focus и автомобилей, выступающих в гонках на выносливость. Около 20-ти лет назад специалист перешел в компанию Ilmor, которая сначала создавала для Mercedes моторы Ф1, а со временем полностью перешла под контроль немецкой марки. 

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Пока нет точной информации, когда именно Ходжкинсон сможет приступить к работе – ведь обычно при переходах столь ценных сотрудников во избежание утечки важной информации предусмотрен длительный отпуск. Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что в случае с Ходжкинсоном такой отпуск может продлиться до конца 2022 года. Впрочем, стоит вспомнить, что конструкция силовых установок после первой гонки следующего сезона будет заморожена на несколько лет. И главной сферой деятельности нового сотрудника Red Bull Powertrains будет разработка силовой установки в соответствии с новыми правилами, которые вступят в силу в 2025 году.

 

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Круг по трассе в Майами: Формула 1 выложила виртуальный онборд

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Круг по трассе в Майами: Формула 1 выложила виртуальный онборд
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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing , Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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