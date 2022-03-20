Red Bull подозревает отказ топливных насосов

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Команда Red Bull опубликовала в соцсетях пост с сожалением об итогах Гран При Бахрейна, где на последних кругах сошли оба пилота австрийского коллектива. В посте при этом упоминается, что причиной обоих сходов могла стать неисправность топливных насосов.

Чуть позже аналогичной информацией поделились и конкретные представители команды.

По словам консультанта концерна Red Bull Хельмута Марко, на последних кругах на обоих машинах возникла проблема с подачей топлива в двигатель. Похожим образом прокомментировал ситуацию и руководитель команды Кристиан Хорнер: «Нам сейчас надо разобрать топливную систему и понять, что случилось – так как в какой-то момент топливо просто не доходило до мотора».

Впрочем, стоит отметить, что подача топлива в двигатель в теории может прекратиться и в отсутствие какой-либо неисправности – к примеру, из-за того, что в бак было залито недостаточно большое количество топлива.