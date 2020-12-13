Red Bull подколола Racing Point и Mercedes в соцсетях
«Быки» напомнили соперникам, что чемпионская машина 2020 года еще может пригодиться в 2021 году
После последней гонки сезона 2020 года команда Mercedes опубликовала твит с болидами W11 на финишной прямой в Абу-Даби. Ролик сопровождался прощальными словами по отношению к машинам, выигравшим Кубок конструкторов.
«Не прощайтесь. Встречайте вашу машину 2021 года, команда Racing Point», – написали в ответ авторы официального твиттера Red Bull. Эту шутку ретвитнула родственная «Быкам» команда AlphaTauri.
В Racing Point также отреагировали на шутку гифкой с Серхио Пересом, где его лицо выражает непередаваемую гамму эмоций. Напомним, что в следующем сезоне Перес не будет выступать на болиде Racig Point, какой бы эта машина не оказалась.
Поводом для шутки стал скандал, разразившийся в начале 2020 года. Тогда новые болиды Racing Point оказались абсолютно похожи на машины Mercedes образца 2019 года. Позднее судьи признали неправоту команды Лоуренса Стролла и оштрафовали ее на 15 очков в Кубке конструкторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Гонка
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes , Racing Point
|Автор
|Сергей Иванов