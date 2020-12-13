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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Red Bull подколола Racing Point и Mercedes в соцсетях

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Red Bull подколола Racing Point и Mercedes в соцсетях
Автор:
, Редактор

«Быки» напомнили соперникам, что чемпионская машина 2020 года еще может пригодиться в 2021 году

После последней гонки сезона 2020 года команда Mercedes опубликовала твит с болидами W11 на финишной прямой в Абу-Даби. Ролик сопровождался прощальными словами по отношению к машинам, выигравшим Кубок конструкторов.

 

«Не прощайтесь. Встречайте вашу машину 2021 года, команда Racing Point», – написали в ответ авторы официального твиттера Red Bull. Эту шутку ретвитнула родственная «Быкам» команда AlphaTauri.

 

В Racing Point также отреагировали на шутку гифкой с Серхио Пересом, где его лицо выражает непередаваемую гамму эмоций. Напомним, что в следующем сезоне Перес не будет выступать на болиде Racig Point, какой бы эта машина не оказалась.

 

Поводом для шутки стал скандал, разразившийся в начале 2020 года. Тогда новые болиды Racing Point оказались абсолютно похожи на машины Mercedes образца 2019 года. Позднее судьи признали неправоту команды Лоуренса Стролла и оштрафовали ее на 15 очков в Кубке конструкторов.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Сессия Гонка
Команды Red Bull Racing , Mercedes , Racing Point
Автор Сергей Иванов

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