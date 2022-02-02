Red Bull поддержала Маси: Он может сделать все, что в его силах

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Майкл Маси занял пост директора гонки в начале 2019 года после известия о внезапной смерти предыдущего исполнителя этой роли Чарли Уайтинга. После спорного финала сезона-2021 в Абу-Даби существует вероятность, что в нынешнем году Маси заменит другой человек – по крайней мере, о такой возможности совсем недавно заявляла FIA.

Разговоры о том, правильно ли поступил Маси, разрешив обойти лидеров заезда только пяти круговым машинам, не прекращаются до сих пор. Несмотря на в основном негативную реакцию общественности, спортивный директор Red Bull Джонатан Уитли поддержал Майкла и отметил, что он не согласился бы с отставкой австралийца.

«Чарли был уважаемым человеком, он всегда последовательно принимал решения и относился ко всем одинаково, – отметил Уитли. – Он знал, когда попросить замолчать или, наоборот, поддержать тебя. В этом отношении он был удивительным человеком. Думаю, FIA не сразу поняла, как непросто будет найти ему подходящую замену. Мне кажется, при правильной поддержке Майкл Маси более чем способен справиться с такой работой. В личном общении Маси – очень приятный парень. Он выслушает и сделает все, что в его силах».

По ходу сезона Ф1, особенно во время последних этапов 2021 года, боссы команд нередко общались по радио с директором гонки. Уитли считает, что эта инициатива должна быть запрещена. «Мы поддерживали Майкла, команды поддерживали Майкла и Майкл помогал нам, – добавил Уитли. – Мы работали вместе, и все получилось довольно хорошо. Проблема в том, что как только это проходит в эфир, сотрудничеству приходит конец.

Были ситуации, в которых, как мне кажется, я говорил то, чего не следовало. В какой-то момент мне даже показалось, что боссы команд завладеют этим каналом: прессинг был слишком высок, чтобы этим не воспользоваться, а тогда принимались очень важные решения. Как вы знаете, так и случилось.

Вместо этого можно было бы сказать: “Я не уверен, что именно это правило здесь используется – или нам не стоит так действовать”. В любом случае, нельзя так разговаривать с директором гонки, если вы знаете, что эти слова попадут в эфир.

Я считаю, что с правилами нужно определиться на высшем уровне – эта инициатива должна исходить от Всемирного совета по автоспорту. Им и нужно принять принципы, на основе которых будут проводиться гонки. Затем уже FIA и команды должны совместно создать перечень правил».

Напомним, что недавно FIA поддержала предложение о запрете радиопереговоров между боссов команд и директором гонки: вероятно, что либо разрешится делегировать эту задачу другим управляющим должностям в коллективах, либо появится человек, фильтрующий сообщения между двумя сторонами.