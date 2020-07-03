Red Bull подаст официальный протест против Mercedes
Австрийская команда оспорит легальность системы DAS вечером в пятницу, 3 июля
В Red Bull решили подать протест против Mercedes. Об этом рассказал руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер. Предметом официального запроса в FIA станет система DAS, которая появилась на болидах Mercedes AMG в этом году. Это устройство помогает менять угол развала колес по ходу движения автомобиля.
Соперники действующих чемпионов узнали о существовании DAS на предсезонных тестах. Тогда конкуренты Mercedes увидели, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас иногда тянут рулевую колонку на себя перед поворотами. Тут же появились предположения, что система может нарушать технический регламент.
При первичной проверке Международная автофедерация не увидела ничего нелегального в этом устройстве. Теперь Red Bull потребует повторной проверки.
«Очевидно, что основная цель этой системы – не рулить автомобилем, – объяснил свою позицию босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Естественно, у инженеров Mercedes своя позиция на этот счет. Наши инженеры с ними не согласны. Думаю, в такой ситуации наилучшим вариантом будет поручить разобраться в этом FIA с помощью подачи официального протеста. Такой протест заставит стюардов разобраться в этом сегодня.
Причина, по которой мы хотим сделать это именно сегодня, в том, что это будет наиболее справедливый способ урегулировать ситуацию. Мы не хотим ждать, пока пройдет квалификация или тем более гонка».
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Зимой сообщалось, что конкуренты Mercedes AMG рассматривают возможность скопировать DAS, чтобы установить аналог на свои машины. Но после этого участники Формулы 1 договорились урезать расходы и ограничить возможности для доработки машин в 2020 году.
Принятые обязательства означают, что у команд не будет шанса интегрировать в болиды столь серьезные изменения. Существует вероятность, что именно поэтому в Red Bull решили подать протест.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Вторая тренировка в пятницу
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
|Автор
|Роберто Кинкеро