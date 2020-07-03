Red Bull подаст официальный протест против Mercedes

В Red Bull решили подать протест против Mercedes. Об этом рассказал руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер. Предметом официального запроса в FIA станет система DAS, которая появилась на болидах Mercedes AMG в этом году. Это устройство помогает менять угол развала колес по ходу движения автомобиля.

Соперники действующих чемпионов узнали о существовании DAS на предсезонных тестах. Тогда конкуренты Mercedes увидели, что Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас иногда тянут рулевую колонку на себя перед поворотами. Тут же появились предположения, что система может нарушать технический регламент.

При первичной проверке Международная автофедерация не увидела ничего нелегального в этом устройстве. Теперь Red Bull потребует повторной проверки.

«Очевидно, что основная цель этой системы – не рулить автомобилем, – объяснил свою позицию босс Red Bull Racing Кристиан Хорнер. – Естественно, у инженеров Mercedes своя позиция на этот счет. Наши инженеры с ними не согласны. Думаю, в такой ситуации наилучшим вариантом будет поручить разобраться в этом FIA с помощью подачи официального протеста. Такой протест заставит стюардов разобраться в этом сегодня.

Причина, по которой мы хотим сделать это именно сегодня, в том, что это будет наиболее справедливый способ урегулировать ситуацию. Мы не хотим ждать, пока пройдет квалификация или тем более гонка».

Зимой сообщалось, что конкуренты Mercedes AMG рассматривают возможность скопировать DAS, чтобы установить аналог на свои машины. Но после этого участники Формулы 1 договорились урезать расходы и ограничить возможности для доработки машин в 2020 году.

Принятые обязательства означают, что у команд не будет шанса интегрировать в болиды столь серьезные изменения. Существует вероятность, что именно поэтому в Red Bull решили подать протест.