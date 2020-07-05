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Red Bull подала протест против Хэмилтона

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Red Bull подала протест против Хэмилтона
Автор:
, шеф-редактор
5 июл. 2020 г., 11:56

Австрийская команда недовольна тем, что действующий чемпион сохранил второе место на стартовой решетке

Против Льюиса Хэмилтона подали протест. Причиной послужил инцидент в финальном сегменте квалификации Гран При Австрии. Тогда действующий чемпион мира проехал свой заключительный круг в тот момент, когда с трассы вылетел Валттери Боттас.

Судьи вывесили желтые флаги, но британский пилот все равно закончил круг и квалифицировался вторым. Судьи не стали лишать спортсмена этого результата, так как в месте инцидента маршалы показывали не только желтые, но и зеленые флаги. В подобных спорных ситуациях принято выносить решение в пользу гонщика, так как пилот не может знать, кто из маршалов показывает корректные флаги, а кто ошибается.

Этот вердикт не устроил команду Red Bull. Австрийский коллектив выступил заявителем в воскресном протесте против Хэмилтона. По логике Red Bull, судьи не должны были засчитывать круг Льюиса Хэмилтона.

Как стало известно Motorsport.com, команда Red Bull выявила некие новые обстоятельства инцидента. Это может быть видеозапись, которую прежде не видели судьи. Чтобы прояснить ситуацию, стюарды вызвали Льюиса Хэмилтона для дачи объяснений.

Похожая ситуация произошла на Гран При Мексики 2019 года. В тот раз под подозрение попал Макс Ферстаппен, причем причиной опять же был вылет Валттери Боттаса. Мексиканские стюарды аннулировали результат Ферстаппена и тем самым лишили Макса поул-позиции: голландца передвинули на три позиции на стартовой решетке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Антон Погорельский

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