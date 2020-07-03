Red Bull подала протест на систему DAS у Mercedes

Вечером в пятницу представители команды Red Bull подали протест, на основании которого судьям Гран При Австрии предстоит тщательно изучить конструкцию автомобиля Льюиса Хэмилтона – и решить, не нарушает ли она технические требования Ф1.

Австрийская команда подозревает соперников в нарушении пунктов 3.8 и 10.2.3 технических требований Ф1. Первый из них по сути запрещает иметь на машине подвижные элементы, которые корректировали бы аэродинамику автомобиля, второй – запрещает менять настройки подвески, когда автомобиль находится в движении.

Эта информация не оставляет никаких сомнений, что объектом протеста является DAS – система двойного руления, появления которой на болидах Mercedes наделало много шума на предсезонных тестах.

Наличие в протесте пункта 3.8 связано с тем, что изменение угла схождения передних колес влияет на распределение воздушных потоков в передней части автомобиля, а также может уменьшать и увеличивать аэродинамическое сопротивление. И с точки зрения представителей Red Bull, использование системы DAS придает колесам функции подвижных аэродинамических элементов.