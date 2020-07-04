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Формула 1 / Гран При Австрии / Аналитика

Red Bull подала протест на чужую DAS, чтобы убедиться в легальности своей?

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Red Bull подала протест на чужую DAS, чтобы убедиться в легальности своей?
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 12:39

На словах боссы «Быков» обдумывают, стоит ли им самим разрабатывать DAS. А на деле хитрая система уже вполне может стоять на болидах RB16

Команда Red Bull в пятницу подала протест на систему DAS. Но это не значит, что Кристиан Хорнер является принципиальным противником использованного Mercedes решения. Об этом можно судить как по информации, которая сейчас активно циркулирует в сети, так и по высказываниям самого руководства «Красных быков».

В поданном в пятницу протесте австрийский коллектив просил проверить, не нарушает ли решение Mercedes два пункта правил – запрет на подвижные аэродинамические элементы и запрет на изменение настроек подвески во время движения. А когда протест не был удовлетворен, боссы Red Bull высказали определенное разочарование.

«Все закончилось не так, как мы надеялись», – в частности заявил Хельмут Марко. А Кристиан Хорнер в беседе с журналистами продолжал задавать риторические вопросы. Как можно считать DAS законной, если в правилах прописано, что рулевое управление должно использоваться только для изменения направления движения машины?

Как теперь всерьез воспринимать запрет на изменение ключевых настроек после начала квалификации – если у одной из команд имеется возможность корректировать такой важный параметр, как углы установки колес? И если какая-то из команд захочет после квалификации изменить настройки подвески в закрытом парке – на каком основании судьи будут ей отказывать?

Mercedes AMG Льюиса Хэмилтона впереди Red Bull Алекса Элбона

Mercedes AMG Льюиса Хэмилтона впереди Red Bull Алекса Элбона

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Одним словом, может показаться, что в Red Bull благородные, проникнутые духом честного соперничества люди возмущены мухлежом со стороны соперников – и объявили крестовый поход против нелегального, с их точки зрения, решения. На деле все не так.

Было бы странно, если бы команда в силу идеализма своих боссов отказалась взять на вооружение решение, которое может принести реальную пользу. И Red Bull отказываться от такой возможности не собирается.

«Нам надо понять, готовы ли мы сами создать такую штуку – с учетом того, что сможем пользоваться всего в нескольких гонках», – сказал Хельмут Марко. С 2021 года использование DAS будет запрещено. «Если мы захотим получить преимущество тем же способом, нам надо создать такую систему и использовать ее», – подтвердил Хорнер.

Есть ли у Хорнера DAS в рукаве

Нюанс в том, что, судя по всему, у «Быков» уже есть своя версия DAS. Первые намеки на это журналисты услышали в репликах, сделанных руководством Red Bull в пятницу вечером. Чуть позже об этом в своем твитере напрямую заявил Тобиас Грюнер, обозреватель немецкого издания Auto Motor und Sport.

По словам журналиста, команда вряд ли будет применять систему в эти выходные – но в целом DAS для болида RB16 готова к использованию. Конкуренты якобы даже удивляются, как можно было столь быстро провести все необходимые работы – ведь в последние месяцы сотрудники команд очень много времени провели в карантине или на обязательных каникулах.

Но тут же появился вопрос: зачем же тогда поднимать шум еще в пятницу? Если DAS все-таки незаконна – не лучше ли дать Mercedes выиграть гонку, а потом подать протест и после дисквалификации Хэмилтона и (или) Боттаса подняться в итоговом протоколе на одну-две строчки выше?

Ответ Кристиана Хорнера на этот вопрос вкратце можно перевести как «хотим, чтобы все было честно». Чтобы при неблагоприятном для Mercedes развитии событий команда отказалась бы от DAS еще в субботу и не подставляла себя под возможную дисквалификацию. Верится в такое благородство с трудом.

Тут же появилась альтернативная точка зрения: Red Bull подала протест на чужую DAS, чтобы быть уверенной в легальности своей. Если верить этому объяснению, то «Быки» привезли в Шпильберг готовую к использованию систему – и ждали только окончательного «кивка» от FIA. Отклонение протеста и стало таким «кивком». После которого можно дать команду механикам ставить систему на болиды, а гонщикам – использовать ее в квалификации.

 

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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Одним словом, когда по ходу квалификации режиссер переключится на бортовую камеру, установленную на одном из болидов Red Bull – обратите внимание на действия Макса Ферстаппена и Алекса Элбона. Не начнут ли и они тянуть руль на себя на прямых?

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Местонахождение Red Bull Ринг
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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