Гонщики Red Bull получили в Баку новые двигатели

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Из официальных документов, которые FIA традиционно публикует в пятницу, следует, что Максу Ферстаппену заменили четыре ключевых компонента силовой установки – блок внутреннего сгорания, турбину и оба мотор-генератора. Для голландца это второй набор деталей, тогда как регламент позволяет использовать по ходу чемпионата три – и только затем следует наказание.

Серхио Пересу, которому ранее уже пришлось поменять турбину и MGU-H, в этот раз установили лишь блок и кинетический мотор-генератор MGU-K.

Также замены затронули McLaren Даниэля Риккардо, Aston Martin Лэнса Стролла и оба Williams.

Шарлю Леклеру поставили уже третью по счету турбину со старта чемпионата – следующая замена приведет к потере позиций на решетке.

Также в зоне риска оказался Валттери Боттас – после череды отказов в весенних Гран При финну из Alfa Romeo пришлось перейти уже на третий блок внутреннего сгорания.

Мику Шумахеру после аварии в Монако потребовалась третья турбина, Себастьян Феттель получил третий MGU-K.

Сразу на 11 машинах, включая пару Mercedes и пару Red Bull, поставили новый выхлоп – но пока в худшем случае это четвертый по счету набор, так как без штрафа за сезон можно использовать восемь.

Так как доработки моторов по ходу сезона полностью запрещены, все установленные детали имеют ту же спецификацию, что использовавшиеся прежде.